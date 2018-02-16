Развитие примирительных процедур урегулирования конфликтов положительно отразится и на совершенствовании судебной системы

О необходимости содействовать примирению сторон в судопроизводстве в целях сокращения количества рассматриваемых судами дел и улучшения качества отправления правосудия указано в Рекомендации Комитета министров Совета Европы №Р(86)12 о мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды, принятой еще в 1986 году. Здесь предложено в качестве одной из основных задач возложить на судей обязанность добиваться примирения сторон и заключения мирового соглашения по всем соответствующим вопросам на любой стадии судебного процесса.

Самостоятельность субъектов экономических отношений, проявляющаяся в их повседневной деятельности, может применяться и при урегулировании конфликтов. Поэтому на настоящем этапе важным является обеспечение государством права сторон на выбор формы защиты (обращаться в суд для разрешения спора либо избрать иную форму защиты своих интересов) посредством установления правомерных и доступных процедур урегулирования конфликтов.

В соответствии со статьей 76 Конституции судебная власть имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов. Вместе с тем примирительные процедуры могут применяться наряду с судебной формой защиты. При этом такие процедуры не подменяют правосудие и не нарушают конституционного права граждан на судебную защиту. Благодаря примирительным процедурам стороны могут самостоятельно урегулировать конфликт на взаимоприемлемых условиях, что будет способствовать укреплению их репутации и сохранению партнерских отношений.

Развитие примирительных процедур урегулирования конфликтов положительно отразится и на совершенствовании судебной системы. В Рекомендации № R (86)12 Комитета министров государствам - членам Совета Европы от 16 сентября 1986 г. относительно мер по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды предлагается содействовать примирению сторон как вне судебной системы, так и до или в ходе судебного разбирательства.

С этой целью Комитет министров Совета Европы возлагает на суды в качестве одной из основных задачу добиваться примирения сторон и заключения мировых соглашений по всем соответствующим вопросам до начала или на любой стадии судебного разбирательства.

В Послании Президента народу Казахстана от 4 апреля 2003 года «Основные направления внутренней и внешней политики на 2004 год» констатировалось, что нужно законодательно установить упрощенные и ускоренные процедуры, как на стадии досудебного рассмотрения дела, так и в судебных инстанциях.

В Послании Конституционного Совета от 23 июня 2009 года отмечалось, что деятельность по проведению целенаправленной комплексной работы по укреплению конституционной законности предполагает дальнейшее повышение роли суда в защите прав и свобод личности в досудебном производстве.

Развитие примирительных процедур в Казахстане на сегодняшний день необходимо. Стороны конфликта предпочитают обращаться в суд, а не урегулировать разногласия посредством примирительных процедур.

Особое значение изучение примирительных процедур приобретает в период кризиса, когда суды переполнены делами.

В условиях загруженности судов проблема поиска альтернативных форм защиты прав и интересов субъектов экономических отношений становится все более актуальной.

Стремление снизить судебную нагрузку преследует цель не только разгрузить сами суды, но и создать нормальные условия для участников процесса.

Функция судебного примирителя заключается в проведении переговоров со сторонами и другими лицами участвующими в деле. При этом судебный примиритель был бы вправе изучать предоставленные сторонами документы, знакомится с материалами дела, а также осуществлять другие действия, необходимые для эффективного урегулирования спора и сохранения между сторонами деловых отношений.

Закрепление в законе указанных положений свидетельствует о том, что законодатель стремится поддержать мирное урегулирование споров на стадии подготовки дела. Соглашение об урегулировании спора утверждается судом в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.

В соответствии со ст. 179 ГПК Республики Казахстан стороны могут урегулировать спор, заключив медиативное соглашение.

На сегодня можно констатировать, что примирительные процедуры являются именно процедурой в том смысле, что представляют собой последовательно совершаемые действия, направленные на достижение конкретного результата. Действия, совершаемые в ходе примирения, должны быть законными, т. е. не должны нарушать норм законов. Обращение к таким процедурам основано на взаимной добровольности сторон.

Примирительные процедуры применяются лишь по усмотрению самих сторон и поэтому не требуют жесткой регламентации. Законодательное закрепление основных положений применения таких процедур необходимо для приведения использования процедур к единообразию, а также для повышения уровня доверия к ним со стороны населения.

Если судебный примиритель видится как участник гражданского судопроизводства, лицо, аффилированное с судебной системой, то медиатор ориентирован исключительно на интересы сторон. В новом гражданском процессуально Кодексе сторонам предлагается на выбор несколько способов для примирения.

Судья Алматинского районного суда г.Астаны Спандиярова С.Т.