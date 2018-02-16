Тезисы выступления министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека на заседании Правительства РК по вопросам технического регулирования

(г. Астана, 6 февраля 2018 года)





Құрметті Бақытжан Әбдірұлы!

Құрметті әріптестер!

Техникалық реттеу жүйесін жетілдіру бойынша қабылданған шаралар туралы хабарлауға рұқсат етіңіздер.

Қолданыстағы сапа инфрақұрылым жүйесі 4 негізгі бағыттан тұрады:

1. техникалық реттеу және стандарттау,

2. метрология,

3. аккредиттеу және сәйкестікті бағалау;

4. мемлекеттік бақылау.

Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде техникалық реттеудің өзара байланысты элементтерінің құрылымдық жүйесі құрылды. Одақ көлемінде барлық айналымындағы өнімінің шамамен 80%-ын реттейтін 46 техникалық реттеудің бірыңғай міндетті талаптары белгіленді.

Қазіргі таңда Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде одаққа қатысушы елдердің өнеркәсіптік әлеуетін ескере отырып, перспективалы техникалық реттеу жүйесіне көшу - стратегиялық міндеті айқындалды.

Олар:

- реттеудің халықаралық тәжірибесін есепке ала отырып, өнімдерге қойылатын міндетті талаптарды белгілеу;

- мемлекетаралық стандарттау рөлін тікелей күшейту арқылы өнім сапасын арттыру;

- техникалық реттеудің жаңа объектілерін анықтау.

Совершенствование системы технического регулирования запланировано реализовать в 2 этапа.

1-й этап, 2018 год - совершенствование системы стандартизации, метрологии, аккредитации.

2-м этап, 2018-2020 годы - совершенствование системы государственного контроля и сферы оценки соответствия.

В целях совершенствования системы стандартизации подготовлен новый Закон «О стандартизации», который одобрен в первом чтении в Мажилисе Парламента в декабре прошлого года.

В рамках данного закона будет определен Национальный орган по стандартизации - единый оператор процессов стандартизации, работающий через автоматизированные системы.

На сегодня система стандартизации слишком забюрократизирована, и зачастую бизнес, столкнувшись с проблемой бумажного предоставления множества документов, отказывается участвовать в процессах стандартизации.

Центральная роль в новом подходе будет уделена техническим комитетам по стандартизации - диалоговым площадкам по обсуждению национальных стандартов по принципу «государство-бизнес-потребитель». В состав которых войдут представители отраслевых государственных органов, ассоциаций и научных кругов.

Справочно:

На сегодня действует около 8 тысяч национальных стандартов (СТ РК), около 9000 - стандартов организаций, утверждаемых самими организации и 50 неправительственных стандартов, утверждаемых НПО.

С принятием закона будет улучшен бизнес-климат в части создания условий по инициативной разработке стандартов, а также упрощению применения иностранных стандартов на территории Республики Казахстан.

К примеру, на сегодня бизнес, в том же нефтегазовом секторе, вынужден признанные передовые международные стандарты, к примеру, серии АSTM (стандарты американского общества испытаний материалов, связанные с машиностроением, нефтегазовым сектором, строительством и т.д.) и API (стандарты американского института нефти) применять только после прохождения процедуры их учета в Казахстане. После принятия закона бизнес напрямую будет применять данные стандарты.

В сфере метрологии, через поправки в Закон «Об обеспечении единства измерений», которые также поддержаны в первом чтении Мажилиса Парламента, предусмотрен законодательный переход с поверки эталонов и средств измерений на калибровку и внедрение нового подхода к государственному метрологическому контролю.

К примеру, если сейчас практически 90% от общего количества всех средств измерений подлежат обязательной поверке, то в новом формате работы - поверяться будут только те средства измерений, которые определены самими отраслевыми государственными органами в Перечнях измерений, остальные же, в данном случае, будут подлежать калибровке.

В этой связи, считаем необходимым отраслевым государственным органам уже сейчас начать работу по проведению анализанормативных правовых актов на предмет проводимых измерений в отраслях.

В рамках внесения изменений и дополнений в Предпринимательский Кодекс проработаны изменения в Закон Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия», которые направлены на совершенствование системы аккредитации, усиление ответственности субъектов данной сферы.

Важное значение для Казахстана имеет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая устанавливает принципы надлежащей лабораторной практики GLP (Good Laboratory Practice), предназначенные для применения при проведении испытаний.

Область действия GLP распространяется на сферу деятельности 4 Министерств: здравоохранения (лекарственные препараты и пищевые добавки) энергетики (оценка безопасности воздействия химических веществ на окружающую среду), сельского хозяйства (добавки к кормам, ветеринарные препараты и пестициды) и по инвестициям и развитию (промышленные химикаты и косметическая продукция).

Для проведения работ по внедрению принципов надлежащей лабораторной практики (GLP) ОЭСР будет разработана совместная Дорожная карта.

Результатом внедрения данных принципов станет признание результатов испытаний казахстанских лабораторий в странах ОЭСР.

В рамках 2-го этапа реформирования начаты работы по совершенствованию системы оценки соответствия, прорабатываются предложения в ряд законодательных актов, предусматривающие решение следующих проблемных вопросов:

Первое - это снижение взаимного доверия к результатам сертификационных испытаний.

К примеру, имеющиеся факты объявлений в социальных сетях об оформлении сертификата соответствия за 1 день, наличиепосредников сертификационных органов стран-участников Союза, предлагающие свои услуги без проведения испытаний исоответствующей лабораторной базы.

Вторым проблемным вопросом является уклонение импортеров от прохождения сертификации через таможенную процедуру «условный выпуск товаров». К примеру, по официальным данным Комитета госдоходов, за период 2017 года из всей условновыпущенной продукции, в дальнейшем подтвердило соответствие только 77%.

В этой связи, необходимы совместные с Минфином системные меры по вопросам урегулирования данной ситуации. Подготовлены проекты совместных приказов и других подзаконных актов.

В настоящее время в сфере технического регулирования вопросом, требующим решения, является государственный контроль за продукцией по соблюдению требований установленных техническими регламентами.

Во время реформирования органов государственного управления функция по государственному контролю в данной сфере была исключена из компетенции уполномоченного органа по техническому регулированию и передана в Минздрав, который в настоящее время проверяет преимущественно пищевую продукцию. Промышленная продукция осталась вне контроля.

По итогам функционального анализа установлено, что в настоящее время государственный контроль осуществляется только по 54 из 78техрегламентов, что составляет 69%, 7 техрегламентов проверяется частично (8%), а требования 17 технических регламентов из 78 не проверяются вообще (21%) (нефтепродукты, низковольтное оборудование, строительная продукция, электромагнитная совместимость).

В этой связи, предлагается разграничить полномочия по государственному контролю и определить:

1. Министерство здравоохранения (КООЗ)- госконтроль за пищевой и другой продукцией, в части соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, установленных техническими регламентами, на стадии обращения продукции;

2. Министерство по инвестициям и развитию (КТРМ) - госконтроль за промышленными товарами, на стадии обращенияпродукции;

3. Отраслевые и местные исполнительные органы - госконтроль за продукцией по соблюдению требований национальных порядков и правил, по применению продукции.

В целях разграничения полномочий по государственному контролю, в случае Вашего одобрения, в ближайшее время будет подготовлен проект Указа Президента по данному вопросу.

Для создания единой системы надзора за рынком запланированы следующие шаги:

В 2018 году будет подготовлена Концепция проектов законов «О надзоре за рынком продукции» и «О внесении изменений идополнений в некоторые законодательные акты по вопросам технического регулирования» с учетом международного опыта. Принятие данных законодательных актов планируется завершить в 2019 - 2020 годах.

Основными подходами надзора за рынком являются:

Во-первых, необходимо обеспечить прослеживаемость продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов. Для этого будет сформирован компонент по безопасности продукции в Национальной системе прослеживаемости товаров;

Во - вторых, установить соразмернную ответственность согласно причиненному ущербу (через КоАП, УК).

В-третьих, определить объектом контроля саму продукцию, а не субъект предпринимательства, как сейчас происходит у нас. (ТОО, АО). Исходя из этого, будут решаться вопросы отзыва или уничтожения несоответствующей продукции полностью со всей сферыобращения, а не от конкретного реализатора, который в определенный момент нарушил требования законодательства.

В-четвертых, создание автоматизированной информационной системы по надзору за рынком, в рамках которой будут также функционировать Реестры несоответствующей продукции и недобросовестных субъектов рынка.

Одним из актуальных направлений по совершенствованию системы технического регулирования является цифровизация иавтоматизация.

В марте текущего года необходимо начать работу по передаче в Евразийскую экономическую комиссию сведений по сертификатам соответствия и декларациям соответствия.

Есть некоторые проблемы по подключению к национальному шлюзу, которые необходимо оперативно решить до марта текущего года.

В этой связи, просим поручить министерствам по информатизации и коммуникациям, оборонной и аэрокосмической промышленности обеспечить передачу этих сведений через национальный шлюз с учетом требований информационной безопасности в рамках «пилотного проекта».

Вместе с тем, в целом, будет проведена работа по созданию единой информационной системы «Е-КТРМ», обеспечивающей автоматизацию и интеграцию всех процессов, как в рамках Казахстана, так и в рамках ЕвразЭС.

Уважаемый, Бакытжан Абдирович, работа по совершенствованию системы технического регулирования как я Вам доложил, будет реализована в 2 этапа:

1 этап, в 2018 году- будут предприняты все меры по принятию и реализации нового Закона «О стандартизации» и других поправок в законодательство по активизации и совершенствованию работ в сфере метрологии и аккредитации.

2 этап, 2018-2020 годы - совершенствование системы оценки соответствия и государственного контроля.

Благодарю за внимание!