Лже-полицейские по телефону вымогают деньги у костанайцев

В четырех случаях бабушки вынесли крупные суммы денег от 10 000 до 100 000 тенге в подъезд.

В конце января и начале февраля в Костанае зарегистрировано 5 фактов мошенничеств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Во всех случаях потерпевшим звонили неизвестные, представляясь сотрудниками полиции, рассказывали о том, что их близкий родственник задержан, а для решения вопроса об освобождении требуется перечислить или передать деньги.

Оперуполномоченный Южного отдела полиции УВД Костаная старший лейтенант полиции Дархан Мажкенов рассказал, как не стать жертвой обмана.

Оперативник сообщил, что во всех пяти фактах телефонные аферисты позвонили пожилым людям в возрасте от 70 до 90 лет. В телефонных разговорах подозреваемые обманывали доверчивых бабушек, предлагая им выкупить их сыновей или внуков из полиции.

Лжеполицейские убедительно рассказывали престарелым людям о том, что их родственник совершил ДТП, наезд на пешехода, а за его свободу необходимо заплатить. Пенсионерки были согласны на все условия мошенников, лишь бы их сын или внук вышел на свободу. При этом ни одна из них не перепроверила информацию, не перезвонив родным.

В четырех случаях бабушки вынесли крупные суммы денег от 10 000 до 100 000 тенге в подъезд, оставив их под ковриками или в почтовых ящиках. Таким образом, они следовали телефонным указаниям аферистов.

В одном случае пенсионерка перечислила 40 тысяч тенге на «киви кошелек» мошенников.

Дархан Мажкенов отметил, что преступники придумывают все более изворотливые схемы обмана, но также пользуются излюбленным способом – представляясь сотрудниками полиции.

Полицейские настоятельно просят разъяснять своим пожилым родителям данную информацию и самим не попадаться на уловки мошенников. Ни при каких обстоятельствах не передавать деньги незнакомцам, не приобретать у них ни какие лекарства, очистители воздуха, воды и прочие товары. Не верить неизвестным, которые готовы бесплатно починить пластиковые окна в квартире. Лучший способ обезопасить себя – игнорировать такого рода звонки и сразу же обращаться в полицию по номеру «102».