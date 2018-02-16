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В Кыргызстане задержан прошедший подготовку в Сирии террорист-смертник

16 февраля 2018, 10:25

Задержанный является гражданином Кыргызстана 1992 года рождения.

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали прошедшего подготовку в Сирии террориста-смертника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГКНБ республики.

"В ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению проникновения на территорию республики боевиков международных террористических организаций ГКНБ задержан активный член подпольной террористической группы", - говорится в сообщении. Известно, что он является гражданином Кыргызстана 1992 года рождения. Его имя и фамилия в интересах следствия пока не разглашаются.

"Установлено, что задержанный в составе бандформирований в Сирии прошел диверсионно-боевую подготовку и специальный курс смертника для совершения террористических актов в республике", - отмечается в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статьям "Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки" и "Наемничество" УК Кыргызстана.

Задержанный помещен в следственный изолятор ГКНБ, ведется следствие, подчеркнули в комитете.

Фото: PenzaLife.info


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