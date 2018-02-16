Тезисы выступления министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека на коллегии МИР РК

(г. Астана, 14 февраля 2018 года)

Құрметті алқа мәжілісіне қатысушылар!

Бүгін Министрліктің негізгі бағыттары бойынша 2017 жылы атқарылған жұмыс қорытындылары мен Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында және Үкіметтің кеңейтілген отырысында берген тарсырмаларын жүзеге асыру жөнінде баяндауға рұқсат етіңіздер.

Индустриалды-инновациялық даму

Индустрияландыру бағдарламасын іске асырудың нәтижесінде 2017 жылдың қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібі 5,1%-ға өсті.

Негізінен өндіріс көлемінің өсімі металлургия (+5,9%), азық-түлік өндірісі (+4,1%), мұнай өңдеу (+5,0%), химия өнеркәсібі (+7,2%), фармацевтика (+41,8%), жеңіл өнеркәсіп (+7,3%), машинажасау (+5,6%), құрылыс материалдары өндірісі (+ 3,7%) есебінен артып отыр.

2017 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі 10,3%-ға өсті (22,3 мың АҚШ долл./адам).

2017 жылдың 11 айында өңделген өнім экспорты 22,1%-ға артып, 14 млрд. АҚШ долларын құрады.

2017 жылдың қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібінің негізгі капиталына салынған инвестиция 4,7%-ға өсті (981,6 млрд. теңге).

Бағдарлама аясында жыл сайын жаңа өндірістер құрылуда. 2017 жылы Индустрияландыру картасы аясында 1,5 трлн. теңгенің 120 жобасы іске қосылып, 10 мың тұрақты жұмыс орны ашылды.

Мынадай ірі жобалар іске қосылды:

1) «Роботтық дәнекерлеу әдістерін қолданумен металл конструкцияларының өндірісі бойынша қазіргі заманғы жобалар («Жігермұнайсервис» ЖШС) (Атырау облысы);

2) «құрғақ құрылыс қоспаларын, жіңішке ұсақтау толтырғыштарды, гипсті өндіру бойынша зауыттар кешені («Alina Holding» ЖШС, (Жамбыл облысы);

3) «Шыны зауытының құрылысы» «Алматы Стекло»ЖШС (Алматы обл.);

4) «Майда толтырғыштарды өндіретін зауыт құрылысы» ЖШС «Каратау ПРО» (Жамбыл обл.);

5) «Легирленген алюминий өндірісі» «Giessenhaus» ЖШС (Павлодар обл.).

Биыл жалпы сомасы 1 трлн. теңге болатын 150-ден астам жобаны іске қосып, 15 мың жұмыс орнын ашу жоспарланып отыр.

Құрметті әріптестер, Мемлекет басшысының биылғы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында инновацияларды енгізу арқылы жаңа 4.0. технологиялық құрылымға бағытталған индустриалды саясатты іске асыруды жалғастыру тапсырылды.

Сондықтан, индустриалды дамудың келесі кезеңі - Индустрия 4.0 элементтерімен өнеркәсіптік дамудың сапалы жаңа деңгейіне өту міндеті тұр.

В прошлом году совместно с партнерами из Германии, Швеции, Финляндии мы провели диагностику готовности промышленности к внедрению элементов Индустрии 4.0. По итогам данной работы утвердили меры по технологическому перевооружению базовых отраслей промышленности направленные на создание экосистемы для внедрения цифровых технологий, которые включены в госпрограмму «Цифровой Казахстан».

В текущем году мы начнем работу по оцифровке 7 модельных цифровых фабрик, которые станут демонстрационными площадками возможностей цифровых технологий (АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Карлскрона», АО «Химфарм», АО «Евразиан фудс», ТОО «Алматинский вентиляторный завод», ТОО «Корпорация «Казахмыс», «Казхром»). Параллельно будем реализовывать проекты по внедрению технологий Индустрии 4.0 на системообразующих предприятиях ГМК.

Справочно: В прошлом году было реализовано 3 проекта (2 проекта ERG, 1 проект КазЦинк) и в текущем году мы планируем реализацию еще 3 (2 проекта КазЦинк и 1 проект УКТМК).

Для перехода к Индустрии 4.0 на сегодняшний день сформированы первоначальные необходимые условия. В течение года мы планируем частично переориентировать некоторые меры поддержки на более точечное стимулирование цифровизации (в части определения видов затрат при возмещении расходов предприятий, предоставления грантов, доступного заемного капитала и др.).

С учетом новых глобальных технологических трендов по цифровизации промышленности и инновационной составляющей до конца года будет разработана Концепция третьей пятилетки индустриализации, направленная на становление промышленности «цифровой эпохи», согласно поручения озвученного в Послании народу Казахстана на 2018 год.

В целом реализация запланированных мероприятий в 2018 году позволит обеспечить рост стоимостного объема обработанного экспорта на 10,3% (к уровню 2017 г.), производительности труда обрабатывающей промышленности на 6%, инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности на сумму 1 трлн. тенге.

Следующими ключевыми направлениями в рамках индустриализации являются привлечение инвестиций и продвижение экспорта.

Инвестиционная политика в нашей стране направлена на создание максимально комфортных условий для инвесторов.

В целом, за годы индустриализации (8 лет) в обрабатывающий сектор привлечено более 28 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций. При этом, доля обрабатывающей промышленности в ПИИ за 9 месяцев 2017 года выросла до 24% с 19,4% за аналогичный период 2016 года.

Благодаря активному сотрудничеству и тесному взаимодействию с ОЭСР в 2017 году Казахстан стал ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР, и 48-й страной, присоединившейся к Декларации ОЭСР по международным инвестициям и многонациональным предприятиям.

В 2017 году совместно со Всемирным Банком разработана и утверждена Национальная инвестиционная стратегия на 2018-2022 годы (ППРК от 22 августа 2017 года № 498). В текущем году мы приступим к активной фазе реализации данной стратегии.

Работа с инвесторами выстроена по принципу «Одного окна» через специализированную национальную компанию по инвестициям «Кazakh Invest» с сетью зарубежных представителей и региональных филиалов. В 2017 году услугами «Одного окна» воспользовалось более 8 тыс. инвесторов (оказано 7581 консультаций, выдано 9985 государственных услуг).

В рамках действующих инвестиционных стимулов и преференций для инвесторов в приоритетных отраслях в 2017 году более 100 проектам оказана государственная поддержка в виде предоставления преференций.

Справочно: За 2017 год было организовано 14 бизнес-форумов (из них 5 за рубежом - в Узбекистане, Чехии, Катаре, Беларуси и Японии) и проведена церемония награждения иностранных инвесторов. Также, проведено масштабное инвестиционное мероприятие «Kazakhstan Global Investment Roundtable» (более 100 крупных мировых компаний, 13 соглашений на сумму 3,5 млрд. долл.).

В рамках Фолоу-ап сформирован портфель из 145 проектов на общую сумму порядка $ 50 млрд.

В рамках реализации 55-56 шагов (План нации «100 конкретных шагов») ведется строительство 7 проектов в приоритетных отраслях экономики на общую сумму порядка 300 млн.долл.

Кроме того, в активной проработке находятся

12 проектов на общую сумму 4 млрд.долл. К примеру, ведущей американской компанией в сфере производства нефтяного оборудования Грейс (W. R. Grace & Co.) реализуется проект по производству катализаторов каталитического крекинга в Атырауской области. Уже создается совместное предприятие, где казахстанской стороной выступят ТОО «ОХК» и АО «НК «Казмунайгаз».

Продолжается работа по 51-му казахстанско-китайскому проекту. На сегодня запущено 4 проекта на сумму 143 млн. долл.

В этом году планируем ввести 6 проектов на сумму 363 млн.долл. и начать строительные работы по 5 проектам на сумму 623 млн. долл.

Согласно поручению Главы государства, в текущем году будет усилен проактивный подход по привлечению инвестиций.

В настоящее время завершается разработка инвестиционного бренда Казахстана. Будет запущена в промышленную эксплуатацию информационно-мониторинговая система «СRM».

Справочно:

Информационно-мониторинговая система CRM - это единая информационная система для сотрудников АО «НК «Kazakh Invest», казахстанских и иностранных инвесторов и предпринимателей, которая содержит полную, достоверную и актуальную информацию об инвесторах, инвестиционных проектах, производственных площадках и информационных запросах потенциальных инвесторов.

Кроме того, в мае текущего года планируется проведение большого международного инвестиционного форума в Астане, который позволит расширить возможности по привлечению инвестиций в Казахстан.

Также мы продолжим реализацию инвестиционных проектов с участием крупных иностранных инвесторов и ТНК. Особый акцент будет сделан на проекты, договоренности по которым достигнуты в ходе зарубежных визитов Главы государства (в США, КНР, Турцию, Японию, Корею и т.д.).

Справочно:

В настоящее время ведется работа по 145 проектам на сумму порядка 50 млрд. долларов США, из них реализуется 66 проектов на сумму около 17 млрд. долларов США, в проработке находится 70 проектов на общую сумму более 30 млрд. долларов США, в том числе с участием 17 ТНК на сумму порядка 10 млрд. долларов США, из них до конца года будет привлечено порядка 10 ТНК.

На сегодняшний день в стране функционируют 11 специальных экономических зон (СЭЗ) и 22 индустриальные зоны (ИЗ).

В целом, с момента создания СЭЗ запущено 165 проектов на сумму более 800 млрд. тенге, создано более 13 тыс. рабочих мест.

В текущем году планируется запуск еще 45 проектов на сумму порядка 171,7 млрд. тенге, с созданием более 3 тыс. новых рабочих мест.

На площадках ИЗ запущено 115 проектов на сумму 100 млрд. тенге, создано порядка 8 тыс. рабочих мест.

В этом году мы планируем запустить информационную систему мониторинга деятельности СЭЗ и ИЗ, которая позволит отслеживать эффективность работы данных зон.

В целом, основная задача этого года - это утверждение законопроекта о СЭЗ и реализация Национальной инвестиционной стратегии.

Мы провели системный анализ эффективности деятельности специальных экономических зон. Все законодательные пробелы и проблемные вопросы были выявлены и учтены в проекте закона о СЭЗ и ИЗ, который сейчас находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК.

Согласно поручению Главы государства сейчас мы проводим заслушивание всех руководителей действующих специальных экономических зон для дальнейшего совершенствования их работы.

Продвижение экспорта

Казахстан занимает 53 место среди крупнейших стран-экспортеров. Казахстанская продукция обрабатывающей промышленности экспортируется в 122 страны.

Справочно:

За 11 месяцев 2017 года экспорт вырос на 31,6% и составил 43,1 млрд. долл. США. Импорт увеличился на 15,8%, составив 26,4 млрд. долл. США. Доля экспорта Казахстана на рынках составляет: ЕС 50%, Китай 12%, ЕАЭС 11%, ЦА 5%.

Мы являемся мировыми лидерами по поставкам урана, меди, титана, ферросплавов, желтого фосфора, муки, хлопкового масла, пшеницы, семян льна.

За последние 5 лет существенно улучшилась качественная структура экспорта, треть поставляемой продукции за рубеж приходится на несырьевой сектор экономики. Доля экспорта обработанных товаров выросла с 27,9% в 2010 году до 32,5% за 11 месяцев 2017 года.

Справочно:

За 2010-2017 годы в стране появились такие новые экспортные товары, как рельсы для линий высокоскоростного движения и с повышенной грузонапряженностью (Узбекистан), строительные материалы, как керамические изделия, облицовочные материалы, а также сухие строительные смеси (страны ЦА), продукция пищевой промышленности, включая льняное и кунжутное масло, различные соки, отдельные виды рыбной продукции (Россия, Кыргызстан, Таджикистан).

Согласно поручению Главы государства в прошлом году был создан Совет по экспортной политике и национальная компания АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», а также была принята Национальная экспортная стратегия Казахстана, ключевым элементом которой стала общенациональная система стимулирования экспорта с единым координирующим органом и единым оператором.

По итогам 2017 года в 2 раза увеличен охват предпринимателей и оказана поддержка 400 производителям на сумму 47,6 млрд. тенге(это почти каждый четвертый экспортер страны).

В текущем году ведется работа по расширению инструментов поддержки в рамках которой будут дополнительно выделены средства в размере более 100 млрд. тенге. В соответствии с принятой Экспортной стратегией компании будут получать поддержку по принципу «единого окна» по таким инструментам как экспортное и предэкспортное страхование, торговое финансирование, возмещение затрат и сервисная поддержка.

Главой государства поставлена задача по увеличению несырьевого экспорта в два раза к 2025 году , поэтому в текущем году мы примем меры по усилению основ поддержки экспортеров, по устранению барьеров, препятствующих экспорту, а также улучшению условий по развитию экспорта услуг.

Инновации

На сегодняшний день в целях развития инноваций созданы инструменты государственной поддержки по стимулированию инновационной деятельности, такие как предоставление инновационных грантов, трансфер технологий, свободные экономические зоны, привлечение средств недропользователей, акселерация стартап проектов и предоставление инфраструктуры для инноваторов.

В 2017 году было рассмотрено 208 заявок на получение инновационных грантов, из них одобрено - 13 проектов на общую сумму 2,4 млрд. тенге.

Справочно:

- создано 741 рабочих мест;

- уплачено более 2,7 млрд. тенге налогов;

- объем выпущенной продукции составил 47,7 млрд. тенге;

- объем реализованной продукции составил 38,5 млрд. тенге.

На территории СЭЗ «ПИТ» осуществляют свою деятельность 134 компаний. Обновлено 40% компании. Объем реализованной продукции компаний-участников СЭЗ «ПИТ» по сравнению с 2016 г. вырос в 1,4 раза и составил 34,8 млрд. тенге.

С 2015 года по 2017 годы в рамках обязательств недропользователей 1% от СГД на НИОКР через АКФ «ПИТ» были профинансированы 61проектов на общую сумму 2,3 млрд. тенге (из них: энергетика - 6%, геологоразведка - 35%, недропользование- 38%, интернет - вещи - 12%, техника безопасности - 9%).

В прошедшем году приняты системные меры по инновациям, это позволит сконцентрироваться по наиболее перспективным инновационным грантам в сфере промышленности с акцентом на трансфер новых технологий отсутствующих в Казахстане.

Одобрена Главой Государства и Правительства новая роль АО «НАТР» в качестве Единого оператора по инновациям по примеру наиболее успешных стран реализующих инновационную политику.

В текущем году в целях реинжиниринга бизнес-процессов планируется привлечение в НАТР стратегического партнера (ведущую международную консалтинговую компанию) специализирующегося в области инновационного менеджмента.

В целях усиления координации работы по реализации инновационной политики прорабатывается вопрос создания Совета по инновационной политике.

В соответствии с посланием Главы Государства перед Правительством поставлена задача создать нормативную правовую базу для развития высокорискованного вложения инвестиций, создать благоприятные условия для развития таких понятий как бизнес - ангелы, данные меры в том числе ознаменуют работу МФЦА (законопроект по венчурному финансированию).

В рамках ГП «Цифровой Казахстан» будут реализовываться проекты в сфере промышленности и логистики.

Также в текущем году будут изменены подходы по развитию СЭЗ «ПИТ». Предполагается ориентировать деятельность СЭЗ «ПИТ» по инновационно-индустриальному развитию, при этом инновационный кластер ориентировать по ИТ-технологиям.

Недропользование

В рамках реализации поручений Главы государства в прошлом году разработан и принят Кодекс «О недрах и недропользовании», который впервые на постсоветском пространстве предусматривает внедрение самой продвинутой в горнорудном секторе австралийской модели.

Вступление Кодекса в силу с 29 июня текущего года ожидается инвесторами ввиду существенной либерализации механизмов регулирования сферы недропользования.

В рамках Кодекса предусмотрен переход на международную систему подсчета ресурсов и запасов CRIRSCO (КРИРСКО). Уже с лета будут приниматься отчеты о разведанных запасах в новом формате.

Реализация новых подходов Кодекса будет способствовать большому притоку инвестиций в недропользование.

В 2017 году был проведен аукцион на предоставление права недропользования по 58 объектам (аукцион состоялся по 56 объектам), общая сумма подписного бонуса составила 3,7 миллиарда тенге.

Справочно: в 2017 году прирост запасов золота составил 35 тонн, серебра - 25 тыс.тонн, урана - 14 тыс.тонн, вольфрама - 70 тонн, меди - 1,1 млн.тонн, подземных вод - 43 тыс.м3/сут.

Подписаны соглашения о сотрудничестве с крупными зарубежными горнопромышленными компаниями (Ghadir Industry (Иран), АО «Полиметалл» (Россия), Yildizlar SSS Holding, Lidya Madencilik (Турция). Triumph Instruments, «Orbit Garant Drilling Services» (Канада)) на проведение поисково-разведочных работ на территории РК.

В этом году важной задачей является создание Информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов», которая объединит все разрозненные системы и будет являться одним из результатов цифровизации.

Очень важным для инвесторов является принятие программы управления недрами, которая определит стратегию предоставления права недропользования компетентными органами на несколько лет вперед.

На данное мероприятие и в целом на реализацию Кодекса на подзаконном уровне выделено средств в размере 124 миллиона 709 тысяч тенге.

Техническое регулирование

Глава государства в своем Послании отметил, что мы должны адаптировать систему технического регулирования под потребности индустриализации. В этой связи, мы приступим к модернизации стандартов и технических регламентов в соответствии с международными стандартами.

В 2017 году утверждено 46 технических регламентов ЕАЭС, из которых 37 вступили в силу. В соответствии с планом по стандартизации разработано 1000 национальных стандартов.

На сегодняшний день Министерством разработаны проекты Законов о стандартизации и по вопросам обеспечения единства измерений.

В целях совершенствования системы технического регулирования в 2017 году мы провели ревизию всего законодательства по существующим функциям государственного контроля за продукцией на соответствие их требованиям технических регламентов.

В результате, для комплексного решения вопросов по защите внутреннего рынка от небезопасной продукции в текущем году планируется внесение изменений в действующее законодательство.

Развитие транзитно-транспортного потенциала

На сегодня Казахстан как основной сухопутный транзитёр между Европой и Азией создал базовые инфраструктурные условия для транзита в качестве высокодоходного источника экономики.

При этом казахстанская архитектура транзитных трансконтинентальных коридоров формируется в условиях жесткой конкуренции за привлечение транзита.

Тем не менее, мы смогли предложить конкурентоспособную альтернативу традиционным торговым маршрутам (Южный морской путь, Транссибирская магистраль). Уже сегодня реальна доставка груза из Азии в Европу через Казахстан за 12-15 дней.

Южный морской путь занимает 45-60 дней, а по Транссибирской магистрали 18-20 дней.

С 2015 года устойчиво растет общий объем контейнерных перевозок транзитом через Казахстан с приростом до 60 % (в 2015 г. - 212 тыс. ДФЭ, в 2016 г. - 245 тыс. ДФЭ или 15 %, в 2017 г. - 347,5 тыс. ДФЭ или 41%).

При этом в направлении Китай - Европа - Китай ежегодно обеспечивается двукратное увеличение количества контейнеров (в 2015 г. - 47,4 тыс. ДФЭ, в 2016 г. - 104,6 тыс. ДФЭ, в 2017 г. - 201 тыс. ДФЭ).

В 2020 году в результате создания конкурентоспособных тарифных ставок и скоординированных действий со странами-партнерами объем контейнерных перевозок в транзитном сообщении планируется довести до 2 млн. ДФЭ или увеличить в 10 раз (в сравнении с 2015 г. - 212 тыс.).

В рамках госпрограммы «Нұрлы жол» реализовываются важные проекты, способные внести значимый вклад в развитие транспортно-логистического потенциала и экономики Казахстана в целом. Это — МЦПС «Хоргос», СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», северный проект по развитию порта Актау, новый порт Қурык. В 2017 году завершены строительство вторых путей на участке Алматы - Шу, нового пассажирского терминала аэропорта Астаны.

За годы реализации государственной программы «Нұрлы жол» реконструировано 2 тыс.км автодорог республиканского значения и отремонтировано 4,1 тыс.км.

По итогам 2017 года в рамках Нұрлы жол реконструировано 602 км автодорог республиканского значения. В 2018 году планируется 528 км автодорог республиканского значения.

В целом госпрограмма Нурлы жол оказывает значительное влияние на рост ВВП страны, способствует созданию новых рабочих мест, увеличению транзитных грузопотоков, появлению современных и качественных автомагистралей, а также улучшению социальной инфраструктуры.

Развитие строительства и ЖКХ

Строительная отрасль является одной из активно развивающихся отраслей экономики Республики Казахстан.

В 2017 году ИФО общей площади ввода жилья составил 106,2%. В рамках реализации программы «Нұрлы жер» введено в эксплуатацию 11,2 млн. кв. метров.

Более 100,8 тыс. семей получили возможность улучшить свои жилищные условия.

Инвестиции в данную отрасль в 2017 году увеличились на 18% по сравнению с 2016 годом (с 830 млрд. тенге до 979,8 млрд. тенге).

Нами продолжается работа по внедрению еврокодов взамен устаревших СНИПов, технологий информационного моделирования в строительной отрасли (BIM технологии) и автоматизации предоставления госуслуг.

В свете реализации поручений Главы государства, обозначенных в Послании планируется обеспечить ежегодный рост объемов строительства жилья на уровне 8-10%, что позволит довести ввод жилья в 2030 году до 30 кв. метров на одного жителя и обеспечить качество жизни населения в соответствии с социальными стандартами ООН.

Наряду с этим, с целью создания комфортных условий для населения будут повышаться требования к качеству возводимого жилья с применением современных технологий и оснащение их системами интеллектуального управления.

Сөзімді қорыта келе айтарым, Мемлекет басшысы қойған барлық міндеттер дер кезінде және сапалы орындалатын болады.

Назарларыңызға рақмет!