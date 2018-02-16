В ЮКО прошел концерт Президентского оркестра
Творческий коллектив, состоящий из 107 человек, исполнил зрителям Южного Казахстана около 20 произведений.
Во дворце Туркестан города Шымкент в рамках проекта передвижной выставки библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.Назарбаева прошел концерт Президентского оркестра «Н. Назарбаев: эпоха, личность, общество». На концертном вечере приняли участие начальник Канцелярии Президента РК - директор ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации» М.Касымбеков, аким области Ж.Туймебаев, ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Республики Казахстан К.Уалиев, представители интеллигенции и молодежь области передает пресс-служба акима ЮКО.
Творческий коллектив, состоящий из 107 человек, исполнил зрителям Южного Казахстана около 20 произведений. Среди них такие песни Главы государства, как «Туған елім», «Шұбарат». Вместе с этим, в исполнении танцевального ансамбля Президентского оркестра под кюй Сугир представлен казахский танец «Акку».
Стоит отметить, Президентский оркестр создан в 1992 году в составе республиканской гвардии. Первую группу начал духовой оркестр республиканской гвардии. Оркестр обеспечивает музыкальной программой протокольные, дипломатические, государственные и иные торжественные мероприятия государственного уровня.
В настоящее время Президентский оркестр является уникальным творческим коллективом, охватывающим все жанры мировой музыкальной культуры от фольклорной музыки до классической, академической и музыки современных эстрадных композиторов. В оркестр входят такие коллективы, как музыкально танцевальный ансамбль, ансамбль народной музыки и оркестр камерной музыки./quote]
В состав народного ансамбля входят такие талантливые домбристы, как М.Нукеев, А.Ахмадиев, М.Малдыбаев, являющиеся победителями различных международных и республиканских конкурсов. Свои творческие вечера Президентский оркестр организовывает с начала 2003 года. Сегодня Президентским оркестром руководит уникальный кюйши, знаток музыкальной сферы Р.Кулшебаев. В завершении вечера аким области Ж.Кансеитович выразил благодарность творческому коллективу Президентского оркестра, вручив им памятные подарки.
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