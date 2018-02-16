В ЮКО прошел концерт Президентского оркестра

Творческий коллектив, состоящий из 107 человек, исполнил зрителям Южного Казахстана около 20 произведений.

Во дворце Туркестан города Шымкент в рамках проекта передвижной выставки библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.Назарбаева прошел концерт Президентского оркестра «Н. Назарбаев: эпоха, личность, общество». На концертном вечере приняли участие начальник Канцелярии Президента РК - директор ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации» М.Касымбеков, аким области Ж.Туймебаев, ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Республики Казахстан К.Уалиев, представители интеллигенции и молодежь области передает пресс-служба акима ЮКО.

Творческий коллектив, состоящий из 107 человек, исполнил зрителям Южного Казахстана около 20 произведений. Среди них такие песни Главы государства, как «Туған елім», «Шұбарат». Вместе с этим, в исполнении танцевального ансамбля Президентского оркестра под кюй Сугир представлен казахский танец «Акку».

Стоит отметить, Президентский оркестр создан в 1992 году в составе республиканской гвардии. Первую группу начал духовой оркестр республиканской гвардии. Оркестр обеспечивает музыкальной программой протокольные, дипломатические, государственные и иные торжественные мероприятия государственного уровня.