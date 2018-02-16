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За кражу полумиллиона тенге задержан пассажир поезда Алматы - Петропавловск

16 февраля 2018, 10:32

Подозреваемый дал признательные показания.

Транспортными полицейскими в поезде сообщением «Алматы - Петропавловск» задержан 40-летний мужчина за кражу полумиллиона тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими «по горячим следам» установлен и задержан житель Карагандинской области, 1978 года рождения, который совершил кражу в пассажирском поезде сообщением «Алматы - Петропавловск».

В пути следования данного поезда к сотрудникам Батальона по сопровождению пассажирских поездов ДВД на транспорте обратился 37-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный из кармана его верхней одежды украл 480 000 тенге.

Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

фото: 31tv.ru


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