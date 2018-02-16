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О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе 2018 года

 

Объем розничной торговли в январе 2018 года составил 625,7 млрд. тенге или на 4,3% больше, чем в соответствующем периоде 2017г.

 

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Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе 2018 года приходится на г. Алматы (31,5%), г. Астану (10,4%), Карагандинскую (9,9%) и Восточно-Казахстанскую (8,7%) области.

 

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16 февраля 2018, 10:30
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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