О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе 2018 года
Объем розничной торговли в январе 2018 года составил 625,7 млрд. тенге или на 4,3% больше, чем в соответствующем периоде 2017г.
Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе 2018 года приходится на г. Алматы (31,5%), г. Астану (10,4%), Карагандинскую (9,9%) и Восточно-Казахстанскую (8,7%) области.
16 февраля 2018, 10:30
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4904213-276d501b9e078240f43ac3bbe956d22c
Акции
Комментарии
Сообщить об ошибке
4904213-276d501b9e078240f43ac3bbe956d22c
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com