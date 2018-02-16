Денис Тен объяснил свое неудачное выступление

Казахстанский фигурист Денис Тен прокомментировал выступление в короткой программе на Олимпиаде.

В Ледовом дворце Каннына состоялись индивидуальные соревнования по фигурному катанию среди мужчин в короткой программе. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи казахстанец Денис Тен вышел на лед четвертым и набрал в сумме 70.12 баллов.

В разговоре с журналистами фигурист признался, что остался разочарован своим прокатом, отметив, что ему все еще не дают покоя травмы.

"Однозначно, это не лучший прокат в моей жизни. Как я уже прежде говорил, этот сезон, в целом, складывался очень трудно для меня. Я рад и горд тому факту, что мне все-таки удалось приехать на Олимпийские Игры в Южной Корее, выступить здесь. Потому что, в буквальном смысле слов, я ложусь спать каждую ночь с болью в ногах и просыпаюсь в надежде, что новый день — это момент для новых достижений", - рассказал Тен.

Он тажке отметил, что каждый день для него - борьба.

"К сожалению, не все получилось, но это не повод для того, чтобы расстраиваться. Постараюсь реабилитироваться в будущем. Я уже говорил: в последний раз я был в Южной Корее на костылях. По сей день я передвигаюсь только в кинезио тейпах, прежде у меня был такой мини-гипс. Спорт требует жертв, но я не люблю оправданий. Я, действительно, много тренировался, готовясь к этому турниру. Мне особенно неприятно, что, несмотря на то, сколько мы сил физических и ментальных вложили в мою подготовку, к сожалению, не все надежды оправдались. Это жизнь. Я не опускаю руки. Верю, что впереди не только меня, но всю казахстанскую сборную ждут яркие достижения, победные выступления. Особенно учитывая прекрасное начало, которое положила нам Юлия Галышева, принеся бронзовую медаль", - сообщил фигурист.

Источник: Sports.kz.

Фото: olympic.kz