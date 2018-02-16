Южнокорейцы плохо посещают Олимпиаду из-за празднования Нового года

В 2018 году Новый год в Южной Корее отмечается 15-17 февраля.

Жители Южной Кореи не обеспечивают заполненность трибун на олимпийских соревнования в Пхёнчхане, так как проведение Игр совпало с празднованием Нового года по лунному календарю. Об этом на пресс-конференции заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю, передает ТАСС.

В 2018 году Новый год в Южной Корее отмечается 15-17 февраля.

"Да, продажи билетов превысили 91%, но места на трибунах действительно пустуют. Это связано с рядом причин. В частности, с тем, что многие соревнования были отменены из-за порывистого ветра. Кроме того, не сбрасывайте со счетов Новый год - это семейный праздник, его встречают дома", - отметил Сон Пэк Ю.

"Потом ряд билетов были выкуплены группам, которые по разным причинам не смогли прийти на стадион. На хоккее свободные места остаются, поскольку они зарезервированы за спортсменами. Но есть соревнования, на которых у нас аншлаг", - также подчеркнул он.

Фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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