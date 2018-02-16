За январь-декабрь 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 703933 легковых автомобилей

За январь-декабрь 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 703933 легковых автомобилей или на 57,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 января 2018 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3851,6 тыс. единиц.1)

За 12 месяцев текущего года было зарегистрировано 17019 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 24342 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 5,3%.2)

По состоянию на 1 января 2018 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 74199 страховых выплат на сумму 23,5 млрд. тенге.3)