О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-декабре 2017 года

В январе-декабре 2017 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 17 359,6 млн долларов США, что на 25,9% больше, чем в январе-декабре 2016 года, в том числе экспорт - 5 118,3 млн долларов США (увеличился на 30,2%), импорт - 12 241,3 млн долларов США (увеличился на 24,1%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,1%, Кыргызскую Республику - 4,4%, Республику Беларусь - 3,5%.