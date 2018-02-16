Лишь 16 банков в РК готовы предоставлять клиентам овердрафт - «короткий» кредит при недостатке средств на расчетном счету

Кредитный рынок БВУ РК в 2017 году после нескольких лет непрерывного роста просел на 1,2% (153,8 млрд), до 12,7 трлн тг.

Самое заметное уменьшение зафиксировано в сфере займов бизнесу на приобретение оборотных средств, сразу на 15% (633 млрд), до 3,6 млрд тг. Для сравнения, по итогам 2016 они выросли год-к-году на 6,8%, достигнув к концу декабря рекордных 4,2 трлн тг.

Несмотря на снижение, удельный вес кредитов на приобретение оборотных средств - все еще самый большой в кредитном портфеле БВУ. По итогам 2017 года доля сегмента составила 28,3%, против 32,9% годом ранее.

Негативный тренд в сегменте ссуд на приобретение оборотных средств был зафиксирован уже в начале 2017 года. Так, снижение кредитных объемов в январе составило 6,2% (260,3 млрд), до 4 млрд тг, в феврале - еще 3% (120,7 млрд тг), до 3,8 трлн тг.

Следующая волна сужения ссудного портфеля началась в ноябре: объем займов бизнесу в этом сегменте сократился сразу на 6,7% (266 млрд), в декабре - еще на 3,5% (131,8 млрд тг), до 3,6 трлн тг.

Для краткосрочных потребностей бизнеса в дополнительных оборотных средствах удобно использовать такой кредитный инструмент, как овердрафт. Овердрафт - многотраншевая кредитная линия, которой можно пользоваться в течение от 3 до 12 месяцев. Основная цель по использованию овердрафта - покрытие временного недостатка денежных средств на счетах предприятия (кассового разрыва) в процессе его операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.

На рынке РК всего 16 БВУ из 32 БВУ предлагают юридическим лицам овердрафт. Кредитная линия предоставляется под обороты как в самом банк-кредиторе, так и в других БВУ.

Лимит овердрафта зависит от объема чистых поступлений на расчетные счета клиента, как правило за последние 3-6 месяцев. Банки готовы предоставить в кредит в среднем 37% от оборота. Минимальный показатель - 15% у Нурбанка под обороты в других БВУ. Максимальный лимит у Capital - 70%. Популярный показатель - 30% (у 6 БВУ).

Максимальную сумму указал Нурбанк - 1 млрд тенге, следом идет АТФ Банк - до 5 млн USD. Также среди тех, кто указал максимальную сумма займа присутствуют ForteBank - до 130 млн тг, KassaNova - до 100 млн тг и Банк ВТБ - до 75 млн тг.

Средняя эффективная ставка по овердрафту - 25,2%. Наименьшая ставка указана у Цеснабанка - от 10,8%. Следом идут Альфа-Банк - от 17,2% и Народный - от 19,5%.

Самый популярный срок - до 12 месяцев (10 БВУ). Самый популярный предел возврата транша в рамках кредитной линии - 28-30 дней (11 банков из 16), максимальный - 90 дней у Capital Bank и Эксимбанка.