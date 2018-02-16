Всего за месяц тарифы на электроэнергию подскочили более чем на 3%

В 2017 году электроэнергетики РК произвели 103,1 миллиарда кВт∙ч электроэнергии - на 9,2% больше*, чем годом ранее. Более половины пришлось на ключевые промышленные регионы - Павлодарскую (41,3 млрд кВт∙ч, +20,7% за год) и Карагандинскую (14,4 млрд кВт∙ч, +2,6% за год) области.

В денежном выражении производство, передача и распределение электроэнергии достигли 1,1 трлн тг, +10,2% за год.

Министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил на брифинге в Правительстве, что в апреле-октябре текущего года впервые в истории нашей страны будут проведены международные аукционы для объектов ВИЭ суммарной мощностью около 1 гигаватта. По прогнозам Минэнерго, это позволит привлечь в зеленую энергетику от 1,5 до 2 млрд долларов

По словам министра, в случае привлечения больших инвестиций стоимость электроэнергии может значительно уменьшиться. При этом в 2018 году в Казахстане планируется ввести 10 объектов ВИЭ общей мощностью 123 МВт. «Рынок возобновляемой энергетики ежегодно растет, в 2017 году выработано 1,1 млрд кВт⋅ч, что на 22% больше уровня 2016 года. Сектор ВИЭ, как и предполагалось, растет опережающими темпами. Почти в 3 раза больше, чем традиционная электроэнергетика. План на 2018 год более амбициозный - это 1,7 млрд кВт⋅ч, или 155% к 2017 году», - уточнил глава ведомства.

Также он добавил, что в 2018 году начнет свою работу международный центр по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов «Энергия будущего».

*Здесь и далее сравниваются оперативные данные за соответствующие периоды.

По итогам 11 месяцев, казахстанские энергетики обеспечили потребности РК в электроэнергии на 98,7%.

Примечательно, что значительно вырос экспорт электроэнергии - в 2,7 раза, до 5,1 млрд кВт∙ч. Впрочем, это всего 5,5% от ресурсов (производство + импорт).

12-13 февраля текущего года была достигнута договоренность о рассмотрении вопроса взаимных поставок электроэнергии между Казахстаном и Таджикистаном, после восстановления параллельной работы энергосистемы Таджикистана с Объединенной электроэнергетической системой Центральной Азии. 14 заседание казахстанско-таджикистанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоялось в Душанбе под председательством вице-министра энергетики РК Булата Акчулакова и председателя Государственного Комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Фарруха Хамрализода.

Электроэнергия для населения РК подорожала более чем на 3% за месяц, и сразу на 7,4% за год для казахстанцев, не использующих электроплиты, и на 12,1% - для использующих.

Напомним, на 1 уровне потребления стоимость 100 кВт∙час достигала 1206 тг для граждан без электроплит, и 1182 тг - для населения, использующего электроплиты.

9 февраля президент РК Нурсултан Назарбаев поручил Канату Бозумбаеву снизить стоимость электроэнергии для потребителей. «Должна быть сглажена разница тарифов между регионами и снижение стоимости электроэнергии для потребителей», - отметил президент.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев сообщил, что в целях пересмотра отдельных тарифов на электроэнергию министерством формируется межведомственная рабочая группа с участием представителей МНЭ РК, других заинтересованных органов, НПП.