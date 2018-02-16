Рейды около школ проводит полиция Алматы

Полицейские Алматы проверяют парковку транспорта вблизи общеобразовательных школ, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Одну из таких локальных отработок по выявлению нарушений ПДД полицейские Наурызбайского района провели на участке дороги у школы-гимназии №174. В первый час рейда за нарушение ПДД к административной ответственности привлечены 15 водителей.

"Аналогичные рейдовые мероприятия проводятся повсеместно. В рамках проводимого ОПМ «Школа» работа осуществляется не только в стенах самих учебных заведений, но и в их округе. Инспекторы дорожно-патрульной службы совместно с инспекторами ювенальной полиции проводят отработку по выявлению и предупреждению нарушений ПДД, а именно, при парковке транспорта у школ, соблюдении скоростного режима, а также правил перехода улицы. Активно ведется и праворазъяснительная работа, как с водительским составом, так и с пешеходами", - сообщила начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

В целях стабилизации оперативной обстановки среди несовершеннолетних в период с 6 по 16 февраля включительно на территории Алматы проводится общегородское оперативно-профилактическое мероприятие "Школа".