Абаев: 77% населения Казахстана подключены к интернету

Казахстан в 2017 году занял 36 место в мире по данным Всемирного экономического форума по количеству пользователей Интернет. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания Коллегии министерства информации и коммуникации сообщил Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно рейтингу, Казахстан поднялся за год на 5 позиций. Количество интернет-пользователей в 2017 году составило 77% населения, что на 4% больше чем в 2016 году.

«По состоянию на конец 2017 года сетью высокоскоростного интернета стандарта 4G охвачены все населенные пункты численностью населения от 50 тысяч, а также все районные центры. В этой связи Комитету телекоммуникаций совместно с территориальными инспекциями поручаю в первом квартале текущего года провести мониторинг качества связи в данных населенных пунктах. О результатах доложиться», - сказал Абаев.

По его словам, данный проект будет реализован до 2020 года и охватит 1249 сельских населенных пунктов. Он назвал проект одним из наиболее социально значимых начинаний министерства.

«Во-первых, он создаст базис для цифровизации сельского хозяйства, во-вторых, сократит необходимость поездок сельчан в районные центры для получения госуслуг, покупки билетов и так далее. В-третьих, позволит сократит разрыв между сельскими и городскими школами в части доступа к новым знаниям, литературе, онлайн-лекциям и так далее. В-четвертых, позволит приобщить сельские акиматы к системе ведения онлайн-документации», - сказал он.

На 2018 год министерство Абаева планирует увеличить долю пользователей интернетом до 78%; увеличить долю местного содержания в IT-услугах до 26%; создать не мене 200 стартап компаний, поддерживаемых технопарками, инкубаторами, акселераторами, в том числе не менее 33 стартапов должны пройти акселерацию в технопарке «Astana Hub».

Татьяна Ковалева