В столице разрабатывается комплексный план по трудоустройству рабочих «Абу-Даби Плаза»

5 февраля 2018 года в Астанинский городской филиал партии «Нұр Отан» обратились 62 рабочих из подрядных организаций, задействованных в строительстве объекта «Абу-Даби Плаза». Поводом для обращения строителей стало расторжение трудовых договоров в связи с истечением срока трудового договора с подрядными организациями ТОО «World Monitoring», ТОО «Экспо Строй», ТОО «Казахстан Строй Техно», ТОО «Казинжиниринг провайдер», передает официальный сайт акимата Астаны.

В свою очередь аким города Астаны Исекешев А.О. инициировал создание рабочей группы под председательством Сапарова Б.А. – первого заместителя председателя Астанинского городского филиала партии «Нұр Отан», участие в которой приняли представители ГУ «Управление занятости, труда и социальной защиты г. Астаны», ГУ «Управление внутренней политики г. Астаны», прокуратуры и ДВД г. Астаны, НПП «Атамекен», профсоюзного центра г. Астаны и общественности.

Рабочая группа провела встречи с руководителями подрядных строительных компаний и уволенными сотрудниками, в ходе которых был проведен детальный анализ трудовых договоров на предмет соответствия законодательству РК, графики работ и другую необходимую документацию. Из рассмотренных материалов следует, что уволенные сотрудники не состояли в трудовых отношениях с филиалом компании «Arabtec Consolidated Contractors Limited», а выполняли работу на строительном объекте «Абу Даби Плаза» в качестве работников ранее упомянутых субподрядных организаций. Участники рабочей группы, рассмотрев причины и условия сложившейся ситуации в рамках своей компетенции, одной из которых стала плановая оптимизация из-за сокращения объема работ на объекте в связи с завершением строительства объекта, пришли к выводу, что в соответствии с подпунктом 2 статьи 49 (истечение срока трудового договора) и пункта 3 статьи 51 (датой истечения трудового договора, заключенного на время выполнения определенной работы, является день завершения работы) Трудового кодекса РК, выдача работодателем письменных уведомлений о предстоящем увольнении, а также выплата денежной компенсации не предусмотрена.

Вместе с тем 8 февраля рабочей группой была проведена встреча на базе Астанинского городского филиала партии «Нұр Отан» с участием представителей подрядных организаций и бывших работников данного объекта, где были обсуждены правовые взаимоотношения и социальная ответственность подрядных организаций перед своими сотрудниками. По итогам встречи 4 подрядных организаций, учитывая специфику и сложность выполненных работ, а также загруженный рабочий график, приняли решение о премировании бывших сотрудников денежным вознаграждением. В ходе встречи строителям также разъяснили их права согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и рассказали о том, что при последующем трудоустройстве в случае необходимости они могут обратиться в столичный Центр занятости для получения бесплатной юридической консультации при заключении трудовых договоров с целью соблюдения законных интересов обратившихся.

Кроме того, в целях трудоустройства рабочих 10 февраля 2018 года в Астанинском городском филиале партии «Нұр Отан» прошла ярмарка вакансий с приглашением руководителей строительных компаний Астаны. Сотрудники Центра занятости проинформировали о вакансиях рабочих специальностей в Астане, ознакомили с программой трудоустройства и переобучения новым специальностям. По итогам работы ярмарки вакансий 51 человек подал заявления для рассмотрения работодателями.

В дальнейшем по мере завершения строительно-монтажных работ на объекте «Абу-Даби Плаза» субподрядными организациями, задействованными в строительстве объекта, будет идти планомерное уменьшение рабочих мест. В связи с этим рабочей группой разрабатывается комплексный план по трудоустройству высвободившихся рабочих.

Согласно данным КГУ «Центр занятости населения акимата г. Астаны», в базе данных на сегодняшний день имеется более 4 500 вакантных рабочих мест, в том числе 1 400 рабочих профессий.