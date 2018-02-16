В Алматы продолжается уборка снега

В период прошедшего 15 февраля с 06:00 часов утра до 19:00 часов вечера снегопада в городе Алматы выпало 10 см снега, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

После посыпки дорожного полотна противогололедными материалами были организованы 22 колонны из 160 единиц подметально-уборочной техники по сгребанию снега к обочинам.

"После завершения выпадения снега были произведены работы по повторному сгребанию снега и формированию валов на обочинах дорог. В ночной период с 15 на 16 февраля были организованы работы по массовому вывозу снега, в период которых вывезено 9065 м3 снега", - говорится в сообщении.

Также, в целях предупреждения гололедных явлений, коммунальными службами в ночной период произведена повторная посыпка противогололедных материалов на мостах, съездах транспортных развязок и других опасных участках. Для уборки снега было задействовано 597 единиц спецтехники. Количество дорожных рабочих составило 1914 человек.

В связи с ожидаемым выпадением снега, который прогнозируется с перерывами в субботу 17 февраля, организованы круглосуточные работы по уборке и вывозу снега.

Фото: акимат Алматы