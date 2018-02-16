В Алматы проведен круглый стол по обсуждению окончательной редакции проекта

СТ РК 988 «Государственный Флаг РК. Технические условия»

15 февраля на площадке Представительства ТОО «НЦА» в г. Алматы, Департамент комитета технического регулирования и метрологии по г. Алматы совместно с Южным филиалом РГП «КазИнСт» провели круглый стол по обсуждению окончательной редакции проекта национального стандарта СТ РК 988 «Государственный Флаг Республики Казахстан. Технические условия».

На круглом столе присутствовали руководители и специалисты предприятий и организаций - производителей Государственных Флагов и материальных объектов с их изображением; управлений акимата и Палаты предпринимателей г. Алматы; субъектов аккредитации (органов по подтверждению соответствия).

После знакомства с участниками семинара, были озвучены новые меры ответственности, внесенные в Административный Кодекс Республики Казахстан, ставшие более лояльными к производителям Государственных символов и разделившие ответственность за несоблюдение требований стандартов для производимой и используемой продукции.

Далее в рамках круглого стола были озвучены вопросы, которые были проблемными на протяжении многих лет, начиная с 2012 года и которые после долгих обсуждений введены в проект пересмотренного стандарта. В их числе: лабораторные методы контроля цвета полотнища Флага и элементов его символики; исключение из стандарта размеров наконечника и перенос ответственности за их правильное определение на изготовителя и потребителей государственного символа; введение памятки для ухода за изделиями, включая виды синтетических моющих средств, используемых при их стирке и химической чистке; использование специальных приспособлений при размещении Флагов в зданиях и помещениях для прочтения их символики; ограничение видов тканей, применяемых для производства Госсимвола; введение предельно-допустимой нормы наличие ореола зеленого цвета при нанесении элементов символики желтого цвета на полотнище бирюзово-голубого цвета; снижение давления на пользователей Флагов по их замене, в случае введения в действие пересмотренного стандарта и их соответствии нормам последнего.

До участников круглого стола была также доведена подробная информация: зачем при контроле качества введена цветовая система Lab и установлены диапазоны цвета в единицах Δ Е и почему она зависит от показателей цвета, установленных в каталогах PANTON на ткани и полиграфическую продукцию, какие средства измерений (приборы) используются при контроле и какие изделия по размерам, цвету и значимости могут ими считываться.

После представления информации спикеры ответили на многие вопросы участников. В их числе: можно ли одну Δ Е применять к Флагам из разных тканей и есть ли другие методы контроля цвета полотнища и символики Флага без применения спектрофотометра; как определяли в стандарте Δ для новых и вышедших из использования символов и проводились ли исследования влияния неблагоприятной погоды на качество Флага; каков порядок контроля качества Государственных Флагов и кто их проводит; издательства республики заказывают тиражирование учебных книг и пособий для школ и кто должен отвечать за несоблюдение требований стандарта.

В завершении мероприятия выступил индивидуальный предприниматель Абузяров Ахмад Сафиевич, который рассказал на каком этапе находится разработанный им Каталог, состоящий из 3-х книг, и озвучил, что данный Каталог готов представить на согласование уполномоченным организациям.

По окончании работы круглого стола участникам предложили в недельный срок дать свои конкретные предложения с обоснованием к окончательной редакции проекта СТ РК 988.

Алматы қаласында

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы. Техникалық шарттары»ҚР СТ 988 жобасының соңғы редакциясын талқылау бойынша дөңгелек үстел өтті

15 ақпанда Алматы қаласының «ҰАО» ЖШС Өкілдігінің алаңында Техникалық реттеу және метрология комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті мен «ҚазСтИн» РМК Оңтүстік филиалымен бірлесіп «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы. Техникалық шарттары» ҚР СТ 988 жобасының соңғы редакциясын талқылау бойынша өткен дөңгелек үстел өткізді.

Дөңгелек үстелге аккредиттеу субъектілерінің (сәйкестікті растау органдарының); Алматы қаласының Кәсіпкерлер палатасы мен әкімшілік басқармасының; Мемлекеттік туды және олар бейнеленген материалдық объектілерді өндіретін мекемелер мен кәсіпорындардың басшылары мен мамандары қатысты.

Семинар қатысушыларымен танысқаннан кейін, Қазақстан Республикасының Әкімшілік кодексіне енгізілген жауапкершіліктің жаңа шаралары мемлекеттік рәміздерді өндірушілерге лайықты болды және өндірілген және пайдаланылатын өнім стандарттарының сақталмағаны үшін жауапкершілікті бөліскендігі атап өтілді.

Бұдан әрі дөңгелек үстел барасында көп жылдары бойы 2012 жылда бастап проблемалы болып келген және ұзақ талқылаулардан кейін қайта қаралған стандарт жобасына ензілілген сұрақтар айтылып өтті. Оның ішінде: Тудың түсі мен оның белгілерін бақылаудың зертханалық әдістері; ұшының өлшемдерін стандарттан алып тастау және олардың анықталуы бойынша жауапкершілікті мемлекеттік рәміздерді өндірушілер мен тұтынушыларға беру; өнімдерді күтуге арналған еске салуды енгізу, оның ішінде жуу және құрғақ тазалау кезінде қолданылатын синтетикалық жуғыш заттардың түрлері; ғимараттар мен үй-жайлардағы белгілерді өздерінің таңбаларын оқуға орналастыру кезінде арнайы құрылғыларды пайдалану; мемлекеттік рәміздерді шығаратын кездегі қолданылатын маталардың түрлерін шектеу; қайта қаралған стандарт күшіне енген және олардың соңғы нормаға сәйкес келген кезде Ту қолданушыларға оларды ауыстырған кездегі көрсетілетін қысымды төмендету.

Сонымен қоса дөңгелек үстел қатысушыларына: неге сапа жүйесі зертханалық Lab түс жүйесін енгізді және түс диапазондарын ΔE бірліктерінде орнатылды және неге бұл PANTON каталогтарындағы маталар мен баспа өнімдеріне арналған түсті көрсеткіштерге байланысты және қандай өлшеу құралдары (құрылғылары) бақылау үшін пайдаланылады және олардың мөлшері, түсі мен маңызы бойынша олар оқуға болатыны жайлы нақты ақпарат жеткізілді.

Қатысушыларға ақпараттар ұсынылғаннан кейін спикерлер көптеген сұрақтарға жауап берді. Соның ішінде: бір Δ Е-ні әр түрлі маталардағы Туға қолдануға болады ма және Тудың түсі мен Тудың нышандарын спектрофотометрді қолданбай бақылауға болатын басқа әдістер бар ма; стандартта Δ жаңа және қолданыстан шыққан рәміздерді қалай анықтаған және Тудың сапасына қолайсыз ауа райының әсер етуі туралы зерттеулер жүргізілген бе; Мемлекеттік тулардың сапасын бақылаудың тәртібі қандай және оны кім жүргізеді; республикалық баспа үйлері мектептерге арналған оқу-әдістемелік кітаптар мен мектептерге арналған құралдарың жасауға тапсырыстар береді және стандарт талаптарының сақталмағандығы үшін кім жауап беруі тиіс.

Іс-шараның соңында жеке кәсіпкер Абузяров Ахмад Сафиевич өзі әзірлеген 3 кітаптан тұратын Каталог қай сатыда тұрғанын және осы Каталогты уәкілетті органға келісуге беруге дайын екенін атап өтті.

Дөңгелек үстелдің соңында қатысушыларға бір апта ішінде ҚР СТ 988 Жобасының түпкілікті жобасына нақты ұсыныстарды беруге шақырды.