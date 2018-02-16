Обеспечить крепкий правовой фундамент

Линара Сактаганова

Справедливый суд - одна из фундаментальных основ благосостояния и устойчивого развития. Судебная власть, как и иные ветви власти, несет ответственность за общественное согласие, политическую стабильность, экономическое развитие и реализацию других основополагающих конституционных принципов.

Таким был лейтмотив расширенного совещания судей республики по итогам отправления правосудия за 2017 год. Главная тема нынешнего форума: «Доверие к правосудию и верховенство права - главная задача судов».

В работе заседания приняли участие заместитель Руководителя Администрации Президента Талгат Донаков, председатель Высшего Судебного Совета Анатолий Смолин, председатели Комитетов Сената и Мажилиса Парламента Георгий Ким и Нурлан Абдиров, Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Дархан Мынбай, а также представители Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, НПП «Атамекен», Республиканской нотариальной палаты, коллегии адвокатов, судьи в отставке и международные эксперты.

Открывая работу заседания, председатель Верховного Суда РК Жакип Асанов обозначил ряд приоритетов судебной системы, среди которых - повышение качества ее деятельности и укрепление доверия граждан к судам. В фокусе внимания - вопросы вхождения Казахстана в тридцатку развитых государств мира.

- Мы не просто выносим приговор. Как хирурги, оперируем судьбы людей. Эти постулаты каждый из нас должен повторять каждый день, как клятву Гиппократа. Президент ставит глобальную задачу - войти в число 30 процветающих государств. В эти страны стремятся со всей планеты те, кто не нашел лучшей жизни у себя. Мы ведь хотим, чтобы наши граждане были счастливы на родной земле. Привлекать инвестиции в страну - вот почему Елбасы ставит такую стратегическую задачу, и судебную власть это касается напрямую. Для этого у нас есть все - политическая поддержка Лидера нации, крепкий правовой фундамент и сформированный судебный корпус, - подчеркнул Жакип Асанов.

Отмечая высокий потенциал судебной системы, глава Верховного Суда представил свое видение перспектив дальнейшей модернизации судебной системы страны.

- Каким мы видим суд завтра? Какой вклад может внести каждый судья для вхождения в тридцатку процветающих стран? Что должна сделать судебная власть в достижении этой стратегической задачи? Елбасы, представляя меня на эту должность, поставил главную задачу - повысить доверие наших людей к судам, - подчеркнул Жакип Асанов.

Глава Верховного Суда отметил особую миссию судов в поиске справедливых решений.

- Справедливый суд - одна из фундаментальных основ благосостояния и устойчивого развития. Судебная власть, как и иные ветви власти, ответственна за общественное согласие, политическую стабильность, экономическое развитие и другие основополагающие конституционные принципы. Не подверженные политике судьи должны стоять на страже извечных ценностей человечества, оберегая от конъюнктуры и личных интересов, - сказал Ж. Асанов.

Ключевым моментом его выступления стала презентация семи основных приоритетов «семь камней судебной системы», выработанных на основе предложений, поступивших со стороны судейского корпуса, прокуроров, адвокатов, представителей госорганов и гражданского общества.

Первый камень - справедливость. Председатель Верховного Суда выразил обеспокоенность по поводу недостаточного соблюдения принципа справедливости в уголовном процессе.

- Что видят люди? Разные решения по схожим делам. За одно и то же одному дали пять лет, другому два года условно, и тот из зала суда пошел домой. У многих возникает логичный вопрос: почему одного посадили, а другого нет? Почему суд допускает такой произвол? Потому что следователь собирает материалы и сам же признает их доказательством, и доказательство это или нет, решает сторона обвинения. У стороны защиты такого права нет. Это нарушает принцип равноправия, - пояснил Жакип Асанов.

По его словам, суд не должен быть связан с предварительной доказанностью деяния и подвержен доводам обвинения, в то время когда у судей еще до процесса создается парадигма виновности обвиняемого, считает Жакип Асанов.

При этом немало нареканий главы Верховного Суда вызывает сам язык составления обвинительных актов.

- Они построены на категорических, на однозначных глаголах: «совершил», «украл» и т.д. Уже до суда все решили. В международных судах стиль абсолютно другой. Там сторона обвинения обстоятельства излагает, используя глаголы «предполагать», «заявлять», «утверждать» и т.д., - подчеркнул председатель Верховного Суда РК.

Второй камень - это ответственность и независимость судей.

Как сказал Жакип Асанов, исходя из анализа писем, поступающих от самих судей, им все еще не удалось достичь полной независимости, несмотря на проделанную государством работу.

- Все в один голос твердят: судьи зависимы от председателей. Именно они решают, кому расти, кого наказывать, кого поощрять. В их власти проверять любого судью, отменять их акты и т.д., - сообщил Ж. Асанов.

Другая проблема, по его словам, заключается в нерациональном распределении судебных дел.

- Нужное дело всегда попадает нужному судье. Или сложными делами заваливают неугодного судью, а потом выдвигают претензии. Это тоже рычаг, - говорит он. Одна из причин этого, как считает Ж. Асанов, преобладание роли показателей судопроизводства.

- Закрывают глаза на незаконные приговоры. Причина - рейтинг, показатели. Потому что для председателя это главное. Неужели проблема независимости судей так глубоко сидит в нашей же системе? Глава государства обеспечил нам все условия для работы. Мы сами внутри себя создали эти проблемы. Нельзя правосудие приносить в жертву рейтингам, - подчеркнул председатель Верховного Суда.

Третий камень - эффективность. Жакип Асанов обратил внимание на необходимость развития внесудебного разрешения споров, что в значительной мере позволит повысить эффективность правосудия.

- Сегодня любой может вынести свой спор в суд. Это говорит о доступности нашего правосудия. Но с другой стороны, наши налогоплательщики несут большие расходы, чтобы все всё решали в суде. Принцип простой - чем меньше споров в суде, тем гораздо выше качество судебного акта, - подчеркнул он.

Четвертый камень - административная юстиция. Глава судейского сообщества сделал акцент на категории споров граждан с государственными органами.

- Человек не может себя защитить в судебном разбирательстве с госорганами, которые имеют штат юристов и мощный административный ресурс. Это особенно видно, когда дело касается неимущих, престарелых. Они не могут себя защитить, не говоря уже о споре с чиновниками. А что суд? Суд дает лишь оценку тому, что дали стороны. Судья не имеет права быть активным и выходить за рамки иска. Как можно сравнить шансы 70-летнего старика и госоргана, с чьим решением он вынужден тягаться? - поинтересовался Ж. Асанов.

В качестве примера он привел европейский опыт функционирования административных судов.

- Там, за рубежом, иные правила. Судья сам активно докапывается до истины и противостоит махине госоргана. Во-вторых, такой суд ведет жесткий контроль над исполнением своих решений. Мировая практика показывает эффективность таких судов, - констатировал председатель Верховного Суда.

Пятый камень - это следственные судьи. Как подчеркнул Ж. Асанов, следственные суды обязаны обеспечить должный судебный контроль на досудебной стадии.

- Состязательность, равноправие сторон обвинения и защиты должны быть не только на этапе судебного разбирательства. Это должно начинаться с самого начала, досудебной стадии. Этого требуют наши процессуальные законы. Обращаю внимание следственных судей: не превращайтесь в нотариусов, следователей. Прекратите штамповать санкции, - призвал глава Верховного Суда страны.

Говоря о порядке ареста имущества, он выразил мнение о необходимости изменений в практике наложения ареста на имущество на этапе расследования.

По его словам, при даче санкции на арест имущества следственный судья должен проверить, имеются ли основания для ареста этого имущества.

Шестой камень - это компетентность судей. Речь в частности шла о качественном подборе судейских кадров.

- Надо ли говорить, чем чревато назначение судьей «случайного» человека? Представьте, что вашу судьбу или судьбу вашего близкого решает такой «случайный судья». Я уверен, вы скажете: нет, пусть уж вакансия будет, - считает Жакип Асанов.

Седьмой камень - это цифровизация. В данной сфере перед судебной системой поставлена задача по созданию виртуальных судов.

- Надо использовать все возможности мировой судебной практики. Как сейчас говорят, искусственный интеллект. Это не дань модному слову. Представьте, компьютер за секунды обрабатывает всю судебную практику, законы и выдает каждому судье нужные рекомендации. Конечно, для нас это кажется фантастикой, но совсем скоро это станет реальностью. На эти два-три года ставим задачу создать виртуальные суды, где не надо будет собирать всех участников процесса в зале суда. Любой может, находясь в офисе, дома, за рубежом, участвовать в процессе, - поручил Ж. Асанов.

В целом, он призвал судейское сообщество принять активное участие в дальнейшей работе по улучшению деятельности судов и строго придерживаться принципов правосудия.

- Лидер нашей нации уверен: каждый из нас вносит свой весомый вклад в эту нашу общую мечту, - добавил Жакип Асанов.

О том, каких показателей оправления правосудия достигла судебная система страны в ходе заседания, проинформировали председатели коллегий Верховного Суда.

В приоритете - принцип справедливости

Председатель коллегии Верховного Суда Абай Рахметулин сообщил, что в стране неуклонно растет число поступающих в суды уголовных дел. По сравнению с 2016 годом в 2017 году их количество возросло на 15,3 процента.

По словам председателя коллегии, рост идет по всем категориям преступлений, в том числе по тяжким на три процента, особо тяжким преступлениям на 13,6 процента. Так, в прошлом году всего было осуждено 33 783 лица и оправданно 865 лиц.

При этом, как подчеркнул А. Рахметулин, постепенно меняется динамика дел с участием присяжных заседателей, их число возросло в полтора раза в сравнении с 2016 годом.

Позитивная тенденция была отмечена по делам, рассмотренным с участием медиаторов, количество которых увеличилось в 1,77 раза.

- По всем оконченным судами дел 24 419 лиц не понесли наказание, были освобождены от уголовной ответственности с их оправданием и прекращением уголовных дел, - сообщил председатель коллегии.

Анализируя ключевые показатели судов, он также отметил последовательный рост дел, рассмотренных в упрощенном производстве.

- Судами в сокращенном судебном разбирательстве окончено 16 630 дел - рост в 3,5 раза. Тем самым судами обеспечена процессуальная экономия для участников процесса, - пояснил спикер.

Наряду с этим он констатировал рост числа дел, оконченных заключением процессуальных соглашений. Вместе с тем Абай Рахметулин отметил необходимость совершенствования практики применения сделки о признании вины.

- В первую очередь это должно соответствовать законности и справедливости и не нарушать права и интересы других лиц. Только Верховным Судом в кассационном порядке за 2017 год отменены девять приговоров в отношении 17 лиц, которые рассмотрены в рамках процессуального соглашения. Это связано с тем, что в результате заключения сделки о признании вины были нарушены права третьих лиц, неправильно квалифицированы действия виновных лиц. Здесь важна роль судов, которые не должны относиться формально, а должны давать принципиальную оценку законности процессуальных соглашений и обеспечивать вышеуказанные принципы, - считает глава коллегии.

В связи с этим председателям областных судов поручено проанализировать поступившие и рассмотренные с заключением процессуальных соглашений дела и внести предложения в Верховный Суд.

Отдельные поручения глава коллегии дал и по вопросам назначения наказания осужденным.

- Имеется рост осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также ранее судимых лиц с рецидивом. Но судам надо провести анализ по назначению наказания, так как факты назначения лишения свободы имеются и по преступлениям небольшой и средней тяжести. По отдельным видам назначенных альтернативных лишению свободы мер наказания наблюдается их увеличение по сравнению с предыдущим годом, и это правильно, надо шире применять альтернативные меры наказания, - считает А. Рахметулин.

Был также отмечен рост общего числа осужденных к ограничению свободы и общественным работам.

В свете дальнейшей гуманизации законодательства глава коллегии Верховного Суда предложил включить наказания виде привлечения к общественным работам в санкции статей Особенной части Уголовного кодекса также за преступления небольшой и средней тяжести.

В настоящее время общественные работы предусмотрены только за уголовные проступки.

Отмечая улучшение качества отправления правосудия по уголовным делам, спикер напомнил, что качество работы судов зависит не только от количественных данных по изменениям судебных актов. Он прежде всего подчеркнул важность формирования правильной судебной практики, усиления роли и ответственности апелляционной коллегии областных судов.

Отдельные задачи были поставлены в связи с расширением компетенции следственных судей и образованием специализированных следственных судов. А. Рахметулин особо отметил об усилении их ответственности, обеспечении надлежащего судебного контроля в досудебном производстве. Первостепенными задачами, по его словам, являются профессиональная подготовка и качественный отбор следственных судей.

В своем выступлении глава коллегии озвучил ряд предложений по дальнейшему развитию системы правосудия с участием присяжных заседателей.

- Возможно на следующем этапе включить еще и другие составы особо тяжких преступлений в подсудность суда с присяжными заседателями, - предложил председатель коллегии.

По его мнению, совершенствования требуют также вопросы применения условно-досрочного освобождения и замене неотбытой части наказания на более мягкое. Необходимо обеспечение возможности комплексного изучения личности осужденных, в том числе создания комиссии в составе психолога, врача, социальных работников и других, которые на основании изучения личности будут составлять портрет осужденных лиц.

Завершая выступление Абай Рахметулин отметил важность обеспечения верховенства закона путем качественного осуществления правосудия.

Снижение судебной нагрузки

Председатель коллегии по гражданским делам Верховного Суда РК Елис Абдыкадыров в свою очередь проинформировал о стабильности качества и сроков рассмотрения гражданских дел при высокой нагрузке на судей.

По его данным, в 2017 году судами республики окончено 904 тыс. дел, это на 139,5 тыс. больше, чем в 2016 году. При этом, как отмечалось, порядка 575 тыс. дел - более половины от общего количества оконченных гражданских дел рассмотрены в порядке упрощенного производства.

Как подчеркнул Е. Абдыкадыров, упрощенное производство позволило рассматривать установленные категории дел быстро, без вызова сторон в суд, только на основании представленных ими документов. Широкое применение нашли IT-технологии, посредством которых сторонами проведено большинство процессуальных действий.

Наряду с этим было отмечено увеличение числа альтернативных способов решения споров, в том числе путем примирения сторон.

- В 2017 году свыше 5,5 тыс. дел рассмотрено с заключением мирового соглашения, 29 тыс. - с применением медиации, 784 дела - в порядке партисипативной процедуры. Отмечается рост числа споров, урегулированных с помощью медиаторов с 19 до 29 тыс. Эти меры позволили сохранить партнерские отношения между сторонами, снизить уровень конфликтности между гражданами, - подчеркнул Е. Абдыкадыров.

Как отмечалось, мотивацией сторон к мирному урегулированию спора стала мера по возврату госпошлины в местных судах в полном объеме, а в суде кассационной инстанции - в размере 50 процентов от уплаченной суммы.

Определяя приоритетные задачи, Елис Абдыкадыров отметил необходимость модернизации норм гражданского законодательства с учетом современных реалий.

- Нужно актуализировать положения Гражданского кодекса с тем, чтобы правовые нормы были понятны и ясны и не требовали официальных разъяснений, комментариев, - считает председатель коллегии.

Будет также продолжена работа по усилению авторитета судов первой и апелляционной инстанций.

- В этих целях следует принять меры, чтобы суд и судьи были обеспечены передовой материально-технической базой и могли качественно и без волокиты рассматривать дела, повышать квалификацию, уровень образования и независимость судейского корпуса, - подчеркнул председатель коллегии.

Другой задачей является снижение нагрузки на суды и совершенствование механизмов внесудебного и досудебного урегулирования споров. В частности, предлагается предусмотреть полномочия налоговых органов, инспекторов труда, уполномоченного органа в сфере госзакупок по вынесению актов, имеющих силу исполнительного листа, расширить права нотариусов, страхового и инвестиционного омбудсменов.

Расширяя правовую защиту инвестиций

Между тем судебная практика рассмотрения инвестиционных споров свидетельствует о повышении доверия инвесторов к новому виду судопроизводства, их уверенности в строгом соблюдении судами требований законодательства.

Подробную информацию об итогах рассмотрения инвестиционных споров озвучила председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда Айгуль Кыдырбаева.

- За 2017 год всего поступило 141 заявление, из них семь заявлений в Верховный Суд с участием крупных инвесторов и 134 в суд г. Астаны для рассмотрения по правилам суда первой инстанции. Это на 48,4 процента больше, чем в 2016 году, - подчеркнула А. Кыдырбаева.

По ее словам, в 2017 году на 50 процентов увеличилось число дел, поступивших в специализированную судебную коллегию в порядке апелляции.

В целях расширения возможностей обжалования для крупных инвесторов А. Кыдырбаева предлагает передать рассмотрение инвестиционных споров с их участием по правилам суда первой инстанции с Верховного Суда в суд г. Астаны.

- Предлагаемые поправки направлены на то, чтобы обеспечить всем инвесторам возможность пройти три звена судебной системы. При этом снижаются риски совершения ошибок при определении подсудности спора, так как все инвесторы будут обращаться суд г. Астаны по правилам суда первой инстанции, - пояснила Айгуль Кыдырбаева.

Затрагивая итоги отправления правосудия по административным правонарушениям, она также отметила высокое качество рассмотрения административных дел. Всего в производстве судов республики в 2017 году находилось 348 549 административных дел. Вместе с тем она констатировала сокращение числа применения административного ареста на 11 процентов, лишения специального права - на 13 процентов, а также уменьшение числа лиц, привлеченных к административному штрафу. За год общая сумма наложенных судами штрафов по административным делам составила порядка 13 млрд тенге.

Говоря о задачах на предстоящий период, в первую очередь она отметила продолжение работы над проектом Административного процессуального кодекса, разработка которого включена в план законопроектных работ на 2018 год.

Наряду с этим коллегия в дальнейшем будет придерживаться позиции развития альтернативных и досудебных форм разрешения спора, а также дальнейшей гуманизации административно-деликтного законодательства, в том числе сокращения круга общественных отношений, охраняемых Кодексом об административных правонарушениях.

К идеальной модели правосудия

Руководитель Департамента по обеспечению деятельности Верховного Суда РК Нурсерик Шарипов в свою очередь представил участникам заседания первые результаты проектов по базовым направлениям дальнейшего совершенствования судебной системы.

Анализ практики показал ряд проблемных вопросов, обусловленных низкой развитостью превентивных мер, инструментов внесудебной правовой защиты, недостаточной удовлетворенностью участников судопроизводства качеством судебных услуг.

- Общество все еще не признает правосудие скорым и правым. Недостаточен авторитет судебного решения, невысока удовлетворенность как общества, так и самих судей IT-технологиями, - констатировал Н. Шарипов.

Для изменения ситуации выработаны семь решений по семи проектным направлениям - «Сотсыз татуласу орталығы», «Мінсіз судья», «Үлгілі сот», «Әділ процесс», «Сапалы нәтиже», «Е-сот», «Оңтайлы орта».

В рамках первого проекта, к примеру, предлагается создать пилотные центры внесудебного примирения. В случае правильной организации работы эксперты ожидают снижение порядка 30 процентов нагрузки с судов.

- Проект «Мінсіз судья» предлагает обеспечить прозрачный отбор судей, изменение системы оценки судей, защиту их независимости. Дайте время, условия и новые методики для повышения квалификации. Безусловно, идеальный судья должен работать в идеальном суде, где есть все условия для клиентов, - сказал Н. Шарипов.

«Үлгілі сот» призван решить четыре приоритетных задачи - работу с участниками судопроизводства, оптимальный бизнес-процесс, компетентный и дружелюбный персонал, комфортные и безопасные помещения.

Четвертое направление «Әділ процесс» представляет модель идеального процесса.

- Мы смоделировали, какая реакция может быть у гражданина на идеальный процесс. Другими словами, мы постарались передать картинку того, к чему мы должны стремиться. Какими мерами мы можем достичь намеченной цели, - пояснил Н. Шарипов.

По его словам, все проекты направлены на повышение доверия к правосудию и обеспечение верховенства права.

По итогам расширенного совещания состоялась церемония награждения победителей республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию работы судов за 2017 год. Победителями среди районных и приравненных к нему судов стали Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-Казахстанской области, Арысский районный суд Южно-Казахстанской области, Махамбетский районный суд Атырауской области. Лучшими также признаны Павлодарский, Актюбинский и Восточно-Казахстанский областные суды.