Тенге завершил неделю на укреплении
В обменниках доллар покупают/продают за 318,7-320,5 тенге, евро - за 399-402,5 тенге, рубль - за 5,63-5,71 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По итогам торгов, средневзвешенный курс доллара составил 319,32 тенге.
В обменниках доллар покупают/продают за 318,7-320,5 тенге, евро - за 399-402,5 тенге, рубль - за 5,63-5,71 тенге.
Фото: AFP 2018/ Yasin Akgul.
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