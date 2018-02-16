В Сирии погибли и ранены 300 частных военных специалистов из России

Министерство обороны России на вопросы о потерях в Сирии не ответило.

Около 300 человек были убиты и ранены в Сирии на прошлой неделе. Они работали, как сообщает агентство Reuters, на «связанную с Кремлем российскую частную военную компанию» (понятие «частная военная компания» в России еще только обсуждается законодателями). О потерях агентству рассказали три источника, пишет "Коммерсант".

Военный врач сообщил, что от реаниматолога, который летал в Сирию за ранеными, знает, что по состоянию на конец прошлой недели число погибших составляло около 100, раненых — около 200. Врач говорил на условиях анонимности.

Источник, близкий к «ЧВК Вагнера» и общавшийся с участниками боя 7 февраля, сказал, что его знакомые рассказали о более чем 80 погибших частных военных специалистах из России. Этот источник заявил, что общее число в примерно 300 убитых и раненых в целом верное.

Агентство не смогло напрямую связаться с работодателем контрактников из «ЧВК Вагнера». Министерство обороны России на вопросы Reuter о потерях в Сирии не ответило.

Напомним, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля в ходе боев с участием американской авиации погибли несколько российских граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории республики. Цифры называемых разными источниками потерь отличаются друг от друга на порядок. В МИД РФ сообщили, что ведомство проверяет информацию о наличии пострадавших, в том числе — граждан СНГ.

Данные о потерях сильно разнятся. Как утверждает российский военный источник, число погибших россиян 7 февраля составило 11 человек. Агентство Bloomberg называло цифры в 100 погибших россиян. Группа CIT назвала четыре фамилии погибших.

Публикации о «сотнях погибших» — это классическая дезинформация, которой занимаются западные СМИ, сказали в МИД РФ.

Российское законодательство не предполагает наличия людей, не служащих в официальных силовых структурах, воюющих на территории других государств.

Фото: Armenpress.am