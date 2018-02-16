Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 319,32 (-1,10)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 в тенге (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE. В связи с праздничными днями 19 февраля в США (День рождения Джорджа Вашингтона и с 15 по 21 февраля 2018 года в Китайской Народной Республике (Праздник Весны) торги по доллару США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM) и китайским юанем с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) сегодня на KASE не проводились.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 319,32 тенге за доллар (-1,10 тенге), объем торгов - 168 400 тыс. USD (-37 900 тыс. USD).

По евро с расчетами T+0 в тенге и долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.