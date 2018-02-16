Без проведения судебного заседания

Е. Карабаев,

председатель апелляционной судебной коллегии

по уголовным делам Мангистауского областного суда

Одним из основных изменений в Уголовно-процессуальном кодексе РК является введение новой процедуры - приказное производство. Применение приказного производства будет производиться по уголовным проступкам и по преступлениям небольшой тяжести.

В приказном производстве рассматривается совокупность только уголовных проступков и (или) преступлений небольшой тяжести. Тяжкие преступления в приказном производстве не могут быть рассмотрены.

Прежде всего данное новшество призвано способствовать обеспечению прав граждан на обжалование подобных действий в случае причинения вреда, а с другой стороны, позволит исключить практику сбора правоохранительными органами материалов, выходящих за пределы расследуемого деяния.

Так, с введением процедуры приказного производства упрощается как проведение досудебного расследования, так и рассмотрение этих дел в судебном порядке. Такие дела рассматриваются судьей единолично, что, естественно, сокращает сроки их рассмотрения, исключается волокита.

Дела, поступившие в суд для рассмотрения в приказном производстве, анализируются судьями, рассматривающими уголовные дела. Так, судья в срок до трех суток с момента поступления дела в суд с постановлением о применении приказного производства рассматривает дело на основе представленных материалов, единолично, без проведения судебного заседания.

Согласно ч. 4 ст. 48 УПК срок, исчисляемый сутками, истекает в двадцать четыре часа последних суток срока. В случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день, кроме случаев исчисления сроков при задержании, содержании под стражей, домашнем аресте и нахождении в медицинском учреждении или организации образования с особым режимом содержания.

Дело, поступившее в суд с постановлением о применении приказного производства, с момента поступления считается принятым и в срок до трех суток должно быть рассмотрено судьей.

По итогам рассмотрения дела в порядке приказного производства судья выносит одно из следующих мотивированных решений:

- постановление о возвращении уголовного дела об уголовном проступке органу, осуществляющему досудебное производство, если отсутствуют основания применения приказного производства;

- постановление о возвращении дела о преступлении небольшой тяжести прокурору, если отсутствуют основания применения приказного производства;

- постановление о прекращении производства по уголовному делу, если имеются основания, предусмотренные ст.ст. 35 и 36 настоящего Кодекса;

- обвинительный приговор в порядке приказного производства;

- постановление о возвращении уголовного дела об уголовном проступке органу, осуществляющему досудебное производство, если суд придет к выводу о необходимости назначения подсудимому иного, чем штраф, уголовного наказания;

- постановление о возвращении уголовного дела о преступлении небольшой тяжести прокурору, если суд придет к выводу о необходимости назначения подсудимому иного, чем штраф, уголовного наказания.

Постановление о возвращении уголовного дела лицу, осуществляющему досудебное производство, либо прокурору, обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит.

Копия обвинительного приговора в порядке приказного производства не позднее суток со дня его вынесения направляется судом осужденному с уведомлением о вручении, его защитнику (при его участии), потерпевшему и прокурору.

Осужденный вправе в течение семи суток со дня получения копии обвинительного приговора направить в суд, вынесший приговор в порядке приказного производства, ходатайство о несогласии с приговором, за исключением размера штрафа.

Если от осужденного в установленный срок поступит ходатайство о несогласии с приговором, судья отменяет приговор, вынесенный им в порядке приказного производства, и возвращает дело органу досудебного производства, о чем выносит постановление.

Копия постановления об отмене приговора, вынесенного в порядке приказного производства, вручается (направляется) осужденному, его защитнику (при его участии), потерпевшему и прокурору в день его вынесения, а также другим участникам процесса - в тот же срок с момента поступления соответствующего ходатайства.

Постановление об отмене приговора в порядке приказного производства обжалованию или пересмотру по ходатайству прокурора не подлежит.

Постановление об отмене приговора в порядке приказного производства выносится поэтому в день поступления ходатайства. Судья обязан вынести постановление об отмене приговора и возврате дела органу досудебного производства: по проступку напрямую, по делам небольшой тяжести - через прокурора, то есть по тому порядку, по какому они поступили в суд.

На постановление о прекращении производства по уголовному делу и обвинительный приговор, вынесенные в порядке приказного производства, в течение семи суток с момента получения копии указанных судебных актов могут быть принесены жалоба потерпевшего и (или) ходатайство прокурора, которые подлежат рассмотрению в апелляционном порядке.

На обвинительный приговор осужденным может быть принесено ходатайство только в случае его несогласия с размером назначенного штрафа.

Ходатайство о несогласии и ходатайство об оспаривании штрафа - два разных процессуальных документа. Ходатайство о несогласии подается осужденным в течение семи суток после получения копии обвинительного приговора, если он оспаривает правовую оценку своих действий, суммы, подлежащие к взысканию по приговору суда, доказательства. При этом основанием несогласия не может служить размер штрафа, поскольку в случае несогласия с размером штрафа, осужденный подает ходатайство о пересмотре приговора в апелляционном либо в кассационном порядке, установленном ч. 3 ст. 484 УПК. Возврату либо отказу судьей, вынесшим приговор, такие ходатайства относительно размера не подлежат.

В этом случае суд апелляционной инстанции либо кассационной инстанции вправе изменить размер штрафа в соответствии с действующим порядком пересмотра судебных актов вышестоящими судами.

Если осужденный выразил несогласие с приговором, то судья отменяет вынесенный им приговор и возвращает дело на досудебное производство для организации дознания либо расследования. Данное постановление не является предметом пересмотра в вышестоящих судебных инстанциях, но копия постановления направляется не только осужденному, но также потерпевшему и прокурору в день вынесения, другим участникам - только в случае поступления от них соответствующего ходатайства. Таким образом, участники процесса извещаются о возврате дела органу досудебного производства.

Постановление о прекращении производства по уголовному делу и обвинительный приговор, вынесенные в порядке приказного производства, также могут быть пересмотрены в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Кодекса.

Поскольку отличительным признаком приказного производства является рассмотрение дела в суде без проведения судебных заседаний, то есть единолично, то судья по приказному производству вызывать потерпевшего или подсудимого для выяснения спорных вопросов касательно гражданского иска, вещественных доказательств и процессуальных издержек не имеет права.

Постановление суда о возвращении дела, поступившего в приказном производстве, обжалованию подсудимым не подлежит, так как это не является итоговым документом.

Поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 629-6 УПК осужденный вправе в течение семи суток со дня получения копии обвинительного приговора направить в суд, вынесший приговор в порядке приказного производства, ходатайство о несогласии с приговором, за исключением размера штрафа, в случае пропуска семидневного срока, вопрос о восстановлении пропущенного срока рассматривается в общем порядке, как предусмотрено ч. 2 ст. 50 УПК.

Принимаемые меры по дальнейшему реформированию уголовного процесса и совершенствованию правосудия позволят повысить прозрачность и усилить правозащитный механизм в уголовном судопроизводстве, в Казахстане будет сформирована своя уникальная казахстанская модель уголовного процесса, основанная на высоких правозащитных стандартах.