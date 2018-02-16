Железнодорожники наращивают грузопотоки: перевозки грузов выросли за год сразу на 14%, пассажиров - всего на 0,5%

По итогам прошлого года грузоперевозки по железным дорогам выросли сразу на 14%*, до 378,8 млн тонн.

Примечательно, что ранее наблюдался спад объемов перевозок: так, показатели 2015 года уступали 2014 сразу на 12,6%, в 2016 снижение замедлилось, но негативный тренд все еще сохранялся - минус 0,7% за год.

Грузооборот в январе-декабре 2017 также показал заметный прирост после двухлетнего упадка ранее - сразу плюс 10,6% год-к-году, до 262,1 млрд тонно-километров.

К примеру, заметно выросли отгрузки зерна и муки - об этом сообщил руководитель АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Оралхан Кулаков**. За прошедший год, по данным КТЖ, было погружено 8,9 млн тонн зерна (из них во внутриреспубликанском сообщении - 3,1 млн тонн, на экспорт - 5,8 млн тонн), и 3,2 млн тонн муки (в том числе во внутриреспубликанском сообщении - 0,8 млн тонн, на экспорт - 2,4 млн тонн). В зерновом эквиваленте в 2017 году объемы погрузки зерна и продуктов перемола составили 13,5 млн тонн, что на 6,3% выше уровня прошлого года. Прирост в зерновом эквиваленте в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 805 тыс. тонн, в том числе на экспорт - 547 тыс. тонн.

*Здесь и далее сравниваются оперативные данные за соответствующие периоды.

В сегменте пассажирских перевозок также отмечен рост, но менее впечатляющий. Так, перевозки по железным дорогам увеличились за год всего на 0,5%, до 22,4 млн пассажиров. Пассажирооборот увеличился на 3,7%, до 18 млрд пассажиро-километров.

С 23 января текущего года ж/д билеты по ряду направлений можно купить со скидкой 25%***. Утверждена новая методика определения предельных тарифов и внедрено динамическое тарифное ценообразование, предусматривающее изменение стоимости билета в зависимости от даты покупки и загруженности поездов. В дальнейшем новшеством охватят все поезда, курсирующие по социально значимым сообщениям.

На первоначальном этапе динамическое ценообразование внедрено в пилотном режиме на двух межобластных и одном пригородном направлении: «Алматы - Астана-Нурлыжол» (поезда №3/4), «Астана-1 - Сарыагаш» (№085/086) и «Астана - Караганда» (№853/854) с 8 марта 2018 года. По этим поездам внедрена тарифная сетка цен с учетом динамического ценообразования в коридоре +/-25%. Так, пассажир, приобретающий билет заранее, имеет возможность купить его дешевле, ближе к дате отправления и при увеличении спроса стоимость билета будет расти.

Доходы от перевозок грузов и пассажиров по железной дороге достигли уже 766,7 млрд тг.

Это 31,8% от общего объема доходов компаний от транспортных перевозок.