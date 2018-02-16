Соблюдая действующее законодательство

М. Кадырова,

судья Восточно-Казахстанского областного суда

Сущность юридической защиты предпринимательства состоит в эффективном и всестороннем правовом обеспечении предпринимательской деятельности, соблюдении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем действующего законодательства.

В процессе предпринимательской деятельности субъекты рынка вступают в правовые отношения путем заключения сделок. Действующее гражданское законодательство предусматривает заключение как устных, так и письменных сделок. Именно в процессе заключения сделок или, как правило, в процессе исполнения сделок возникают споры между субъектами рынка, и за защитой нарушенного права они обращаются в суды.

В соответствии со ст. 147 Гражданского кодекса РК сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Гражданский кодекс предусматривает, что сделки могут быть односторонними или двух и многосторонними (договоры). При совершении сделки каждая из сторон принимает на себя определенные обязанности, которые должны быть отражены в договоре.

Согласно ст. 378 ГК договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Из договора может возникнуть обязательственное, вещное, авторское или иное правоотношение.

Примеры из судебной практики свидетельствуют о том, что зачастую споры между субъектами рынка возникают не только в результате нарушения ими условий договора, но и в связи с различным толкованием его условий. В связи с этим с целью обеспечения безопасности своей предпринимательской деятельности и надлежащего исполнения обязательства, уменьшения своих убытков, стороны должны в договоре определять его условия таким образом, чтобы важные для той или иной стороны обстоятельства не остались неурегулированными.

Порядок заключения договора предусмотрен нормами ст. 397 ГК. При этом следует иметь в виду, что гражданское законодательство предполагает свободу договора. В соответствии со ст. 380 ГК граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключать договор предусмотрена настоящим кодексом, законодательными актами или добровольно принятым обязательством.

Процесс заключения договора можно условно разделить на три стадии: подготовительный этап, определение условий договора, подписание договора.

При подготовительном этапе субъекты рынка определяют контрагента, своего потенциального партнера, должны оценить его надежность путем сбора и анализа общей информации, в том числе и финансовой надежности. На втором этапе после выбора партнера стороны определяют условия договора, т.е. предмет договора, права и обязанности сторон, ответственность за нарушение обязательства, сроки действия договора, сроки исполнения обязательства, порядок рассмотрения споров. Субъектам предпринимательства следует соблюдать установленную законом форму заключения договора, для того чтобы сделка не могла быть признана недействительной в результате несоблюдения установленной законом формы. При этом следует иметь в виду, что для некоторых видов сделок требуется нотариальное удостоверение сделки либо ее государственная регистрация.

Предприниматели должны соблюдать условия заключенного договора, нарушение условий договора, ненадлежащее их выполнение ведет к гражданско-правовой ответственности. При этом в соответствии с п. 2 ст. 359 ГК лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные действия и т.п.). К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ или услуг.

В случае нарушения одной стороной условий договора и неудовлетворения его требований в добровольном порядке, другая сторона вправе обратиться в суд за защитой нарушенных прав. Споры между предпринимателями юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица рассматриваются специализированными межрайонными экономическими судами. Такие суды были созданы в 2002 году. Создание специализированных экономических судов было вызвано переходом страны к рыночной экономике, изменений в экономической сфере, способствовавших росту и многообразию правоотношений между субъектами рынка, отношения стали более сложными. В связи с этим значительно усилилась роль суда в защите прав и законных интересов участников рыночных отношений, создание специализированных судов способствовало наиболее оптимальному разрешению споров, повышению квалификации судей, эффективности судебной деятельности.

В случае нарушения прав и законных интересов предприниматель вправе обратиться в суд с иском и ставить вопрос о восстановлении нарушенных прав. Способы защиты гражданских прав осуществляются судом способами, предусмотренными ст. 9 ГК.

При нарушении одним из участников правоотношения договорных обязательств ответственность может наступать в форме взыскания неустойки и возмещении убытков. В случае предъявления иска о взыскании неустойки или возмещении убытков потерпевшая сторона возмещает понесенные имущественные потери за счет денежной компенсации.

Еще одним способом защиты гражданских прав является признание права предпринимателя, например, права собственности на имущество, в случае оспаривания этого права другими лицами либо при наличии угрозы таких действий. В таком случае в судебном порядке устанавливается наличие или отсутствие у него такого права.

При осуществлении предпринимательской деятельности субъекты рынка при нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также свободе их волеизъявления, могут ставить вопрос о признании сделки недействительной. Основания недействительности сделок, последствия недействительности сделок предусмотрены Гражданским кодексом и другими законодательными актами.

Предприниматель может осуществлять защиту нарушенных прав путем обжалования действий государственных органов. Суд, установив, что решение государственного органа и должностного лица нарушают права и законные интересы юридического лица, создают препятствия к осуществлению гражданином или юридическим лицом своих прав и свобод, на гражданина или юридическое лицо незаконно наложена какая-либо обязанность отменяет решение, принятое с нарушением закона.

Законодателем предусмотрен сокращенный срок рассмотрения дел такой категории. В соответствии со ст. 296 ГПК такие заявления рассматриваются в месячный срок со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству. По делам данной категории суд вправе по своей инициативе истребовать от лиц, чьи решения и действия оспариваются, все документы и материалы, на основании которых принимались оспариваемые решения и действия. Непредставление в суд истребованных материалов без уважительных причин влечет правовые последствия, предусмотренные ч. 9 ст. 73 ГПК. Суд в таком случае вправе оценить, что содержащиеся в них сведения направлены против интересов этой стороны и считаются ими признанными.

Следует отметить, что исковые заявления, подаваемые в суд, должны соответствовать по форме и содержанию требованиям процессуального закона. Если для определенной категории дел предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора, то такой порядок должен быть соблюден. В противном случае суд возвращает такое заявление без рассмотрения.

В суде первой инстанции дело должно быть рассмотрено и решение принято в установленные законом процессуальные сроки.

По делам искового производства суд выносит решение, которое вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что целью правовой защиты предпринимателя является, прежде всего, предотвращение убытков от негативных воздействий как субъективного, так и объективного характера. Для предотвращения негативных воздействий субъективного характера предприниматель сам не должен нарушать закон, должен быть законопослушным. Субъекты бизнеса должны обеспечить себя высококвалифицированной юридической службой, подвергать правовой оценке планируемые и осуществляемые предприятием действия на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства.