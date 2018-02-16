Размещение информационных стендов на таможенных постах города Астаны

Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане продолжаются работы, направленные на улучшение позиции Казахстана по индикатору «Международная торговля» в рейтинге «Doing Business» и оказание поддержки отечественным производителям в решении проблем в области технического регулирования, метрологии и аккредитации в области оценки соответствия, также создание высокопроизводительных и конкурентоспособных производств.

Департаментом еженедельно осуществляются выездные мероприятия с представителями РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», РГП «Казахстанский институт метрологии» и ТОО «Национальный центр аккредитации» с производителями и экспортерами по рассмотрению проблемных вопросов, возникающих при получении документа об оценке соответствия и сертификата о происхождении товара, с разъяснением законодательства и оказанием консультативной помощи.

Целью таких встреч также является ознакомление с приказом НЦА №17-959 Ө от 20.11.2017 года «О некоторых вопросах по экспорту продукции», согласно которому, продукция, предназначенная на экспорт будет проходить сертификацию по упрощенной схеме сертификации без испытаний (схема 9 путем анализа предоставляемых экспортером документов, включающих протокола заводских испытаний, сертификаты качества, которые предприятие заполняют самостоятельно и т.д.), что соответственно сократит время на его получение до 1 дня и уменьшит финансовые затраты экспортеров.

При этом, органы по подтверждению соответствия в графе 13 формы сертификата, установленной СТ РК 3.4-2008, указывают о цели получения сертификата с пометкой «ЭКСПОРТИРУЕМЫЕ», соответственно такая продукция не имеет права обращаться и быть реализованной на территории Республики Казахстан.

Кроме того, Департаментом была организована рабочая встреча с руководством Комитета государственных доходов. По согласованию с руководством КГД на всех таможенных постах г. Астаны были размещены информационные стенды для участников ВЭД, таможенных брокеров.

Так, Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане, продолжаются работы по улучшению уровня индикатора «Качество поставщиков на внутреннем рынке» путем проведения предупредительно-профилактических мер и информационно-разъяснительных работ с использованием инструментов инфраструктуры качества (технические регламенты, стандарты, средства измерений, документы об оценке соответствия, системы менеджмента качества).

Уалиева А.А. ДКТРМ По г. Астане