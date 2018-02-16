Назначен руководитель энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области

Распоряжением акима Жамбылской области №40 Ж/Қ от «15» февраля 2018 года руководителем энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области назначен Алдамжаров Нурлан Жанузакович

Алдамжаров Нурлан Жанузакович родился в 1975 году, образование высшее, в 1999 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства по специальности «инженер-гидротехник».

С 1999-2008 гг.- работал в государственных и коммерческих организациях, в 2008-2012 годы - ведущий специалист, главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Южно-Казахстанской области, 2012-2014 г.г. - главный специалист, руководитель отдела, заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Южно-Казахстанской области, 2014-2015 г.г.- руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области, 2015-2016 г.г.- руководитель службы партийного контроля центрального аппарата партии «Нур Отан», с 2016 года работал заместителем председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.