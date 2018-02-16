В Японии разрешат выходить на пенсию в возрасте старше 70 лет

Кабинет министров Японии утвердил в пятницу программу, которая призвана дать возможность жителям страны при желании уходить на пенсию в возрасте старше 70 лет. Предложенные в документе меры предполагается законодательно утвердить в 2020 финансовом году, чтобы в какой-то степени приостановить нарастающую нехватку рабочих рук в Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

"Нам нужно построить общество, в котором при желании и при наличии физических возможностей могли бы трудиться и вести активный образ жизни люди всех поколений", - заявил в связи с этим на заседании правительства премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Сейчас в стране пенсии выплачиваются гражданам при достижении 65 лет, однако они имеют право свободно уйти на пенсию в любой момент в возрасте с 60 до 70 лет. Желающему отправиться на пенсию до 65 лет ее будут выплачивать в несколько урезанном объеме, а за выход после 65 лет полагается надбавка. Теперь же правительство намерено разрешить отправляться на пенсию и в возрасте за 70 с соответствующей еще более повышенной премией. Программа предусматривает также льготы частным компаниям, создающим условия для найма людей старше 65 лет.

Власти исходят из того, что пожилые люди в Японии часто отличаются бодростью и завидным здоровьем. По официальным данным органов здравоохранения, мужчины в стране сохраняют полную способность к работе в среднем до 71 года, а женщины - до 74 лет. Правительство рассматривает пожилых японцев как важнейший трудовой резерв. На конец 2016 года число жителей Японии старше 65 лет достигло 33,46 млн человек - 26,7% населения. Старение и демографический спад считаются одними из самых острых социальных проблем страны.

Фото: Взгляд изнутри