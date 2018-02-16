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Аэропорт Костаная не смогли продать в третий раз

16 февраля 2018, 11:50

Сказать точно, что будет с аэропортом - пока нет возможности.

Третьи торги по передаче в доверительное управление аэропорта Костаная, объявленные на 15 февраля, вновь не состоялись, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления госмониторинга доверительного управления и концессии Комитета госимущества Министерства финансов РК Ернура Уразалина.

«Тендер вновь не состоялся. По последующим действиям - что делать, как быть - будет принимать решение специальная комиссия. Каждый случай индивидуальный и сказать точно, что будет с аэропортом - пока нет возможности. В течение следующей недели комиссия должна провести заседание и принять решение»,- прокомментировал Е. Уразалин.

Стоит отметить, что это уже третьи не состоявшиеся торги по передаче аэропорта в доверительное управление.

Напомним, первый тендер должен был пройти 20 декабря, но не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие. Второй тендер, объявленный на 9 января 2018 года, также не состоялся из-за отсутствия заявок.

Жанна Мусабаева

Фото inform.kz


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