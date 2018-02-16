Кайрат Абдрахманов принял Посла Узбекистана

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял Посла Узбекистана в Казахстане Икрома Назарова в связи с завершением его дипломатической миссии.

В результате плодотворных переговоров и встреч Президентов Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиеева взаимодействие между двумя государствами вышло на качественно новый уровень, отмечено на встрече.

Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в сфере торговли и инвестиций. За 11 месяцев прошлого года торговый оборот между двумя странами вырос почти на 30% и составил 1 млрд. 800 млн. долларов США.

Положительный результат принесла совместная работа по реализации соглашений в области транспорта. На сегодняшний день, скоростной поезд «Тулпар-Тальго» курсирует между Алматы и Ташкентом. Прямое автобусное сообщение между Шымкентом и Ташкентом создает необходимые условия в перемещении и стимулировании деловой активности граждан. Авиакомпании «Эйр Астана» и «Узбекские авиалинии» увеличили количество авиасообщений Астана - Ташкент - Астана, а также Алматы - Ташкент - Алматы.

К. Абдрахманов поблагодарил Посла И.Назарова за активную работу в качестве представителя братского Узбекистана и пожелал дальнейших успехов.