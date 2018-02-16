Аким ЮКО подвел итоги прошлого года, выступив с отчетом перед населением

Сегодня в Шымкенте во дворце «Туркестан» аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев подвел итоги прошедшего года, выступив с отчетом перед населением. Во время встречи, аким подробно рассказал о проделанной работе за 2017 год в экономической и социальной сферах, а также поделился перспективами развития региона на предстоящий год. Наряду с местными жителями, в отчетной встрече приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Аскар Жумагалиев, государственный инспектор Администрации Президента РК Мурат Имандосов, секретарь партии «Нур Отан» Габидулла Абдрахимов, главный инспектор Канцелярии Премьер-Министра РК Марат Жексембин. Помимо более тысячи человек, принявших участие в отчетной встрече, жители региона смогли наблюдать выступление главы региона в прямом эфире на сайте областного акимата и на странице социальной сети «facebook».

Как констатировал глава региона, в прошлом году было произведено промышленной продукции на сумму 858,5 млрд. тенге, по сравнению с 2016 годом объем производства увеличился на 69,5 млрд. тенге. Рост в обрабатывающей промышленности по сравнению с прошлым годом увеличился в ряде отраслей. Наряду с этим, в 2017 году в рамках Карты индустриализации введены в эксплуатацию 18 проектов на сумму 36,4 млрд. тенге, создано около тысячи рабочих мест. В настоящее время 9 из 11 индустриальных зон перешли на полноценную работу. Общее количество проектов, реализованных в индустриальных зонах, достигло 78, привлечено 35,9 млрд. тенге инвестиций. В результате создано более 4 тыс. новых рабочих мест.

«Если говорить о привлеченных инвестициях, то в прошлом году в экономику области было привлечено 482 млрд. тенге инвестиций, что на 20,2% больше, чем в 2016 году. По этому показателю область занимает 1 место по республике. В целях привлечения инвестиций в 2017 году в регионе проведено более 40 деловых встреч с иностранными инвесторами. В результате достигнуты договоренности с российской компанией по строительству малых гидроэлектростанций. Достигнуты договоренности с китайскими компаниями по строительству заводов по производству биоэтанола и фосфорных удобрений, а также по строительству солнечных электростанций. В целях усиления работы по привлечению инвестиций и организации работы с иностранными инвесторами с июня 2017 года в области открыто Региональное представительство АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST». В результате проведенных инвестиционных форумов и мероприятий, в прошлом году объем привлеченных иностранных инвестиций достиг 94,6 млрд. тенге, рост составил 48%», - сказал Ж.Туймебаев.

Подробно информируя о проделанных работах в агропромышленном комплексе региона, аким области отметил, что благодаря государственной поддержке объем произведенной сельскохозяйственной продукции составил 522 млрд. тенге, увеличившись на 2%. По его словам, область занимает второе место по объему произведенной продукции в республике. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал отрасли сельского хозяйства составил 38,1 млрд. тенге, увеличившись в 3,4 раза. В результате, общая посевная площадь сельхозкультур по области составила 818, тыс. га. Вместе с тем, метод капельного орошения внедрен на 8 100 тыс. га, общая площадь достигла 59 100 тыс. га. Более того, теплицы построены дополнительно на 202 га, их общая площадь достигла 1 325 га, доля в республике составила 80%. В прошлом году выделено субсидий на 24,9 млрд. тенге, поддержка оказана более 40 тыс. отечественным производителям.

Необходимо отметить, что объем строительных работ увеличился на 5,3%. По итогам года фактически введено в эксплуатацию 721,2 тыс. квадратных метров жилья, что по сравнению с 2016 годом увеличилось на 36,2%. Таким образом, в прошлом году жильем обеспечены 7 482 семьи.

В ходе встречи глава региона кратко доложив о проделанных работах, ответит на интересующиеся вопросы жителей региона и заслушает их мнения и предложения.