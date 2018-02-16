Выходные будут морозными - синоптики
Температура воздуха в предстоящие трое суток на большей части страны ожидается ниже климатической нормы на 2-4° C.
Морозная погода без осадков ожидается в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
"Антициклон, сместившийся на Казахстан с Европейской части России, продолжит в выходные дни удерживать морозную и преимущественно без осадков погоду в большинстве областей республики. Но на юго-востоке в горных и предгорных районах ещё сохранится влияние холодного атмосферного фронта, поэтому и снег здесь также сохранится", - говорится в прогнозе "Казгидромета".
Отмечается, что температура воздуха в предстоящие трое суток на большей части территории Казахстана ожидается ниже климатической нормы на 2-4° C.
Фото: onesia.info.
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