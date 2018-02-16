Более 300 км автодорог отремонтируют в этом году в Прииртышье

Как пояснил глава региона, до конца года по автодорогам Астана-Павлодар и Павлодар-Семей планируется обеспечить полный проезд.

238 км дорог областного и районного значения, а также улиц населенных пунктов прошел ремонт в прошлом году, в 2018 году будет отремонтировано еще более 300 км автодорог, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

- В целом на функционирование и развитие транспортной инфраструктуры из бюджетов всех уровней было направлено более 14 миллиардов тенге, - сказал на своем отчетной встрече аким области Булат Бакауов. - В рамках республиканского маршрута Центр-Восток в 2017 году по автодорогам Астана-Павлодар и Павлодар-Семей уложено 200 километров нового покрытия, введены в эксплуатацию 57 километров автодорог.

Как пояснил глава региона, до конца года по автодорогам Астана-Павлодар и Павлодар-Семей планируется обеспечить полный проезд.

По словам акима области, рамках нового Послания Президента прорабатывается вопрос по дополнительному выделению более 5,7 миллиарда тенге на ремонт дорог области. На эти средства планируется реконструкция 18 участков автодорог. Среди них такие как «Качиры – Михайловка – граница Российской Федерации», «Экибастуз - Бескауга», «Чернорец-Ольгино-Успенка» и другие.

- В целом на дороги области за счет республиканского и областного бюджетов предусмотрено почти 70 миллиардов тенге, - отметил Булат Бакауов. - 10 лет назад, в 2008 году, весь бюджет области составлял всего 72 миллиардов тенге.

Роза Мустафина