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Утверждены Правила разработки, согласования, утверждения, регистрации и введения в действие (приостановления действия, отмены) государственных нормативов
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 890 «Об утверждении Правил разработки, согласования, утверждения, регистрации и введения в действие (приостановления действия, отмены) государственных нормативов» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 6 статьи 28 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» утверждены Правила разработки, согласования, утверждения, регистрации и введения в действие (приостановления действия, отмены) государственных нормативов.
Организация разработки государственных нормативов включает в себя:
формирование перспективной номенклатуры (перечня), подлежащих разработке государственных нормативов сроком на три года;
формирование годового перечня государственных нормативов, подлежащих разработке.
Предложения по включению в формирующую перспективную номенклатуру (перечень), подлежащих разработке государственных нормативов сроком на три года, предоставляются субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и направляются в срок не позднее 1 сентября соответствующего года в ведомство уполномоченного органа в виде заявки, оформленной в произвольной форме.
В заявке по разработке государственных нормативов отображается обоснование необходимости, цели и задачи, сроки выполнения и ориентировочный объем (число страниц) в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
Представленная заявка рассматривается ведомством уполномоченного органа в течение 30 календарных дней для установления целесообразности включения заявляемого документа в перспективную номенклатуру (перечень), подлежащих разработке государственных нормативов.
По результатам рассмотрения заявок ведомством уполномоченного органа формируется перспективная номенклатура разработки государственных нормативов, содержащая уровень приоритетности, сроки и объем финансирования разработки государственных нормативов.
Перспективная номенклатура (перечень) разработки государственных нормативов подлежит рассмотрению и одобрению НТС.
Годовой перечень разработки государственных нормативов формируется из приоритетных и актуальных тем, включенных в перспективную номенклатуру (перечень) разработки государственных нормативов, в виде тематического плана работ по разработке государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
Сформированный тематический план утверждается приказом ведомства уполномоченного органа и включается в республиканскую бюджетную программу с целью выделения финансирования.
Субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в случае письменного подтверждения ведомством уполномоченного органа, могут осуществлять разработку государственных нормативов за счет собственных средств с привлечением научных и (или) специализированных организаций.
Организацию разработки государственных нормативов выделяют на следующие стадии:
1-я стадия - организация разработки государственного норматива;
2-я стадия - разработка проекта государственного норматива в первой редакции (при необходимости последующих, промежуточных), получение отзывов и ответов государственных органов по соответствующему направлению нормирования (определяется заказчиком), получение заключений национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и объединений субъектов частного предпринимательства;
3-я стадия - подготовка проекта государственного норматива в окончательной редакции разработчика, согласование и представление его заказчику;
4-я стадия - рассмотрение, принятие (утверждение или одобрение) и регистрация (при необходимости) государственного норматива;
5-я стадия - введение в действие государственного норматива.
Допускается совмещение стадий или выделение отдельных этапов в составе стадии.
Процедура выбора разработчика государственных нормативов осуществляется в соответствии с нормами бюджетного законодательства Республики Казахстан.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.
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