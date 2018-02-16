В соответствии с пунктом 6 статьи 28 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» утверждены Правила разработки, согласования, утверждения, регистрации и введения в действие (приостановления действия, отмены) государственных нормативов.

Организация разработки государственных нормативов включает в себя:

формирование перспективной номенклатуры (перечня), подлежащих разработке государственных нормативов сроком на три года;

формирование годового перечня государственных нормативов, подлежащих разработке.

Предложения по включению в формирующую перспективную номенклатуру (перечень), подлежащих разработке государственных нормативов сроком на три года, предоставляются субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и направляются в срок не позднее 1 сентября соответствующего года в ведомство уполномоченного органа в виде заявки, оформленной в произвольной форме.

В заявке по разработке государственных нормативов отображается обоснование необходимости, цели и задачи, сроки выполнения и ориентировочный объем (число страниц) в соответствии со структурой государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Представленная заявка рассматривается ведомством уполномоченного органа в течение 30 календарных дней для установления целесообразности включения заявляемого документа в перспективную номенклатуру (перечень), подлежащих разработке государственных нормативов.

По результатам рассмотрения заявок ведомством уполномоченного органа формируется перспективная номенклатура разработки государственных нормативов, содержащая уровень приоритетности, сроки и объем финансирования разработки государственных нормативов.

Перспективная номенклатура (перечень) разработки государственных нормативов подлежит рассмотрению и одобрению НТС.

Годовой перечень разработки государственных нормативов формируется из приоритетных и актуальных тем, включенных в перспективную номенклатуру (перечень) разработки государственных нормативов, в виде тематического плана работ по разработке государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Сформированный тематический план утверждается приказом ведомства уполномоченного органа и включается в республиканскую бюджетную программу с целью выделения финансирования.

Субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в случае письменного подтверждения ведомством уполномоченного органа, могут осуществлять разработку государственных нормативов за счет собственных средств с привлечением научных и (или) специализированных организаций.

Организацию разработки государственных нормативов выделяют на следующие стадии:

1-я стадия - организация разработки государственного норматива;

2-я стадия - разработка проекта государственного норматива в первой редакции (при необходимости последующих, промежуточных), получение отзывов и ответов государственных органов по соответствующему направлению нормирования (определяется заказчиком), получение заключений национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и объединений субъектов частного предпринимательства;

3-я стадия - подготовка проекта государственного норматива в окончательной редакции разработчика, согласование и представление его заказчику;

4-я стадия - рассмотрение, принятие (утверждение или одобрение) и регистрация (при необходимости) государственного норматива;

5-я стадия - введение в действие государственного норматива.

Допускается совмещение стадий или выделение отдельных этапов в составе стадии.

Процедура выбора разработчика государственных нормативов осуществляется в соответствии с нормами бюджетного законодательства Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.