В Уральске и Атырау появятся автоЦОНы

В 2018 году планируется открыть в Уральске и Атырау Центры обслуживания населения, в которых будут оказываться услуги автовладельцам, сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, передает корреспондент Bnews.kz.

«Необходимо продолжить работу по полному охвату областных центров работой специализированных ЦОНов по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Так, в текущем году мы планируем открыть спецЦОНЫ в Уральске и Атырау», - сказал министр.

«В прошедшем году в части предоставления госуслуг населению была проделана большая системная работа. Так, в настоящее время через портал электронного правительства предоставляется 761 услуга и сервис. Всего же в онлайн-режиме населению за год предоставлено более 34 млн услуг. Ключевым мероприятием будет реализация принципа Digital by default, предусматривающего планирование и последующее оказание госуслуг исключительно в электронной форме. Также в текущем году будет активно внедряться проект Paper free или «Услуги без справок», когда для получения услуги одного госоргана гражданам не придется запрашивать справки у другого госоргана», - добавил Абаев.

Сообщалось, что министр Даурен Абаев вступился за сотрудников ЦОНов. По его словам, критикуя ЦОНы, люди забывают о том, что было 12 лет назад, когда приходилось ходить по госорганам и часами простаивать в очередях, чтобы получить справку.

В Астане в качестве пилотного проекта открылся миграционный ЦОН. Ещё два таких же в 2018 году планируется открыть в Алматы и в одном из городов на западе Казахстана.