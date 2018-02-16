В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Часть первая пункта 6 изложена в следующей редакции:

«6. Подвижной состав и СПС должен своевременно проходить планово-предупредительные виды ремонта, техническое и сервисное обслуживание.»;

Пункт 7 изложен в новой редакции:

«7. Владельцы железнодорожного подвижного состава и работники железнодорожного транспорта, непосредственно его обслуживающие, обеспечивают исправное техническое состояние, техническое обслуживание, ремонт и соблюдение установленных сроков службы железнодорожного подвижного состава.

Эксплуатация железнодорожного подвижного состава с истекшим сроком службы, а также исключенный (списанный) на своих осях, на магистральную железнодорожную сеть не допускается.»;

Пункт 20 изложен в следующей редакции:

«20. Эксплуатация локомотивов и моторвагонного подвижного состава, не прошедших периодические планово-предупредительные виды ремонта, не допускается.»;

Пункт 27 изложен в следующей редакции:

«27. В поезда не ставится железнодорожный подвижной состав:

имевший сход с рельсов до его осмотра и признания годным для эксплуатации;

состояние, которого не обеспечивает сохранность перевозимых грузов, а также вагоны, загруженные сверх их грузоподъемности или с нарушением технических условий погрузки.»;

Пункт 40 исключен;

Пункты 48 и 49 исключен;

Пункт 101 изложен в новой редакции:

«101. Перед остряками всех противошерстных стрелочных переводов на главных путях устанавливаются отбойные брусья.

Эксплуатация пути допускается, кроме случаев обнаружения на звеньевом пути зазоров между рельсом и подкладкой, при которых подошва рельса оказывается выше реборд подкладок, и превышают 5 шпал или брусьев подряд.».

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.