 
Новости за сегодня

Внесены изменения в Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 ноября 2017 года № 818 «О внесении изменений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 544 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта»

В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Часть первая пункта 6 изложена в следующей редакции:

«6. Подвижной состав и СПС должен своевременно проходить планово-предупредительные виды ремонта, техническое и сервисное обслуживание.»;

Пункт 7 изложен в новой редакции:

«7. Владельцы железнодорожного подвижного состава и работники железнодорожного транспорта, непосредственно его обслуживающие, обеспечивают исправное техническое состояние, техническое обслуживание, ремонт и соблюдение установленных сроков службы железнодорожного подвижного состава.

Эксплуатация железнодорожного подвижного состава с истекшим сроком службы, а также исключенный (списанный) на своих осях, на магистральную железнодорожную сеть не допускается.»;

Пункт 20 изложен в следующей редакции:

«20. Эксплуатация локомотивов и моторвагонного подвижного состава, не прошедших периодические планово-предупредительные виды ремонта, не допускается.»;

Пункт 27 изложен в следующей редакции:

«27. В поезда не ставится железнодорожный подвижной состав:

имевший сход с рельсов до его осмотра и признания годным для эксплуатации;

состояние, которого не обеспечивает сохранность перевозимых грузов, а также вагоны, загруженные сверх их грузоподъемности или с нарушением технических условий погрузки.»;

Пункт 40 исключен;

Пункты 48 и 49 исключен;

Пункт 101 изложен в новой редакции:

«101. Перед остряками всех противошерстных стрелочных переводов на главных путях устанавливаются отбойные брусья.

Эксплуатация пути допускается, кроме случаев обнаружения на звеньевом пути зазоров между рельсом и подкладкой, при которых подошва рельса оказывается выше реборд подкладок, и превышают 5 шпал или брусьев подряд.».

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

 

16 февраля 2018, 12:41
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код