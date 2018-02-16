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Внесены изменения в Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 ноября 2017 года № 818 «О внесении изменений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 544 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта»
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В частности, в Правила внесены следующие изменения:
Часть первая пункта 6 изложена в следующей редакции:
«6. Подвижной состав и СПС должен своевременно проходить планово-предупредительные виды ремонта, техническое и сервисное обслуживание.»;
Пункт 7 изложен в новой редакции:
«7. Владельцы железнодорожного подвижного состава и работники железнодорожного транспорта, непосредственно его обслуживающие, обеспечивают исправное техническое состояние, техническое обслуживание, ремонт и соблюдение установленных сроков службы железнодорожного подвижного состава.
Эксплуатация железнодорожного подвижного состава с истекшим сроком службы, а также исключенный (списанный) на своих осях, на магистральную железнодорожную сеть не допускается.»;
Пункт 20 изложен в следующей редакции:
«20. Эксплуатация локомотивов и моторвагонного подвижного состава, не прошедших периодические планово-предупредительные виды ремонта, не допускается.»;
Пункт 27 изложен в следующей редакции:
«27. В поезда не ставится железнодорожный подвижной состав:
имевший сход с рельсов до его осмотра и признания годным для эксплуатации;
состояние, которого не обеспечивает сохранность перевозимых грузов, а также вагоны, загруженные сверх их грузоподъемности или с нарушением технических условий погрузки.»;
Пункт 40 исключен;
Пункты 48 и 49 исключен;
Пункт 101 изложен в новой редакции:
«101. Перед остряками всех противошерстных стрелочных переводов на главных путях устанавливаются отбойные брусья.
Эксплуатация пути допускается, кроме случаев обнаружения на звеньевом пути зазоров между рельсом и подкладкой, при которых подошва рельса оказывается выше реборд подкладок, и превышают 5 шпал или брусьев подряд.».
Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
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