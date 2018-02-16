Доклад Министра финансов РК Султанова Б.Т. на заседании Правительства РК

(г. Астана, 13 февраля 2018 года)

Құрметті Бахытжан Әбдірұлы!

Главой государства на расширенном Заседании Правительства Министерству финансов дан ряд поручений.

«Касательно ввода в эксплуатацию ИС «Астана-1».

Мы должны были ее запустить с начала этого года.

Основная причина задержки сроков в том, что ЮНКТАД не предоставил нужное количество специалистов, несмотря на все наши договоренности.

Я неоднократно лично встречался с руководством ЮНКТАД, последний раз две недели назад с генеральным секретарем Китуи.

В итоге, 28 февраля мы запускаем «Астану-1» в тестовом режиме.

В апреле планируется полномасштабный запуск.

По вопросу «Единого окна»

Для введения принципа «Единого окна» при прохождении таможенных процедур и продолжения реализации электронного взаимодействия проводится автоматизация 9 разрешительных документов (в сфере соответствия, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия) на платформе ASYСER.

Это также реализуется на платформе систем ЮНКТАД.

Внедрение в эксплуатацию соответствующих модулей по данным разрешительным документам планируется до 1 октября 2018 года.

Для этого систему мы запускаем в тестовом режиме мае месяце.

По остальным 42-м разрешительным документам, необходимых для таможенной очистки, будет осуществлена интеграция ИС «АСТАНА-1» с государственной базой данных (ГБД) «Е-лицензирование».

По прослеживаемости товаров

После присоединения к ВТО Казахстан перед странами ЕАЭС взял обязательство создать систему прослеживаемости товаров, к которым применяются пониженные ставки таможенных пошлин (ВТО).

Так, на базе действующей информационной системы «Электронные счета-фактуры» в рамках проекта Всемирного банка реализуется модуль «Виртуальный склад».

Модуль позволит в режиме реального времени производить автоматизированный подсчет остатков товаров на складе налогоплательщика, а также отслеживать цепочку перемещения от ввоза в Казахстан до конечного потребления.

Механизм работы «Виртуального склада» построен таким образом, что без оприходования товаров его реализация не возможна, тем самым, минимизируется риск совершения бестоварных операций.

С 1 апреля планируется апробация Модуля по меховым изделиям, подлежащим маркировке, с последующим расширением пилота на товары изъятия. С 1 января 2019 года планируется полный запуск «Виртуального склада» по всем товарам.

Параллельно проводится работа по увеличению количества пользователей ИС «Электронные счета-фактуры». С начала 2018 года обязанность по выписке счетов-фактур в электронной форме распространена на крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, а также тех, кто осуществляет международные перевозки.

С 2019 года выписка ЭСФ должна будет осуществляться всеми плательщиками НДС и по всей цепочке импорта.

Для обеспечения прослеживаемости товаров будут задействованы кроме ЭСФ и модуля «Виртуальный склад» и ИС «Астана-1», ИС «Маркировка» и блокчейн.

По использованию технологии блокчейн

Мы ведем работу по внедрению новых методов администрирования НДС с применением технологии «Блокчейн» в сотрудничестве с АКФ «ПИТ», IBM и ПрайсУотерХаус.

Все работы ведутся по графику.

В августе текущего года мы планируем запуск прототипа новой информационной системы.

Уважаемый Бахытжан Абдирович, ранее по итогам поездки в США вы давали поручение по созданию совместной лаборатории АКФ «ПИТ» и IBM.

Все готово, необходимо проведение заседания Управляющего комитета «ПИТа» под Вашим председательством.

По сокращению контрольно-надзорных функций.

В 2017 году мы сократили количество налоговых и таможенных проверок на 45% (при планировании 37,5%).

Теперь мы приступаем к оптимизации штатной численности с учетом новых задач, поставленных перед Министерством.

Как поручил Глава государства мы сокращаем порядка 600 штатных единиц, осуществлявших контрольно-надзорные функции, и перевозки на другие участки работы.

Первое, в связи с увеличением товаропотока на казахстанско-узбекской границе и выполнением обязательств по межправсоглашению с Узбекистаном, таможенная служба будет переводиться на режим круглосуточной работы на трех постах.

Кроме того, будут созданы 2 новых КПП («Сырдария и Целинный»). (ориентировочно 124 человека).

Второе, необходимо доукомплектовать пункт пропуска «Курык» на территории нового морского порта с режимом работы 24/7 (ориентировочно 77 человек).

Третье. Для целей снижения коррупции предлагается перевести работу таможенных постов на вахтовый метод. Здесь также необходим дополнительный штат.

Четвертое. Согласно Закона РК «Об экспортном контроле», функции экспортного контроля на внутренней границе ЕАЭС закреплены за органами государственных доходов. (Экспортный контроль - это контроль за перемещением товаров двойного назначения).

Всего на границе с Россией и Кыргызстаном 37 автомобильных пунктов пропуска

По госдолгу страны

Текущее состояние госдолга

Госдолг на 1 января 2018 г. составил 13,5 трлн. тенге (40,6 млрд. долл.США) или 26,0% ВВП. Долговая нагрузка на бюджет в 2017 г. сложилась на уровне 8,8% при лимите в 15% от доходов (2018 г. - 12,9%).

В целях нивелирования валютных рисков в 2016-2017 гг. выпуск ГЦБ осуществлялся исключительно на внутреннем рынке.

Также, в 2016 г. согласно поручению Главы государства был оптимизирован портфель внешнего заимствования на 2017-2019 гг.

Планируется выпуск еврооблигаций в тенге через систему Euroclear на бирже МФЦА. В целях диверсификации источников заимствования также планируется выпуск исламских облигаций сукук.

В результате комплекса мер ожидается постепенное снижение правительственного долга в долгосрочной перспективе: в 2020 г.-18,5% к ВВП, 2025 г.-16,9% и 2030г.-15,2%.

Устойчивость Республиканского бюджета

Также Глава государства поручил обеспечить устойчивость бюджета.

Устойчивость республиканского бюджета в первую очередь будет обеспечена через исполнение планов по поступлениям доходов с учетом корректировки макропрогнозов и стабильного объема госдолга.

Финансовое обеспечение реализации Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» будет реализовано в ходе уточнения республиканского бюджета весной текущего года.

Вернуться к точке безубыточности Нацфонда прогнозируется на год раньше, то есть уже в 2019 году мы вернемся к политике накопления средств для будущих поколений. Это будет обеспечено за счет поэтапного сокращения гарантированного трансферта (до 2 трлн. тенге в 2020 году) и отказа от привлечения целевого трансферта с 2018 года.