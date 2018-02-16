ПИТ «Алатау» и управляющая компания СЭЗ будут переданы в другие госорганы

По итогам аналитической работы Правительства Министерство по инвестициям и развитию решило передать два СЭЗа другим госорганам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специальная экономическая зона «Парк инновационных технологий «Алатау», в рамках которой действует льготный режим для предприятий, будет передан акимату Алматы. Местные власти займутся расширением числа направлений высокотехнологического производства.

«Вы знаете, Алматы очень успешно развивается, есть большие бюджеты, у них большие планы. Поэтому будет достигнута дополнительная синергия», - сказал вице-министр Тимур Токтабаев в ходе пресс-конференции в Правительстве.

Также будет передана из ведения МИР РК управляющая компания СЭЗ - автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» в ведение Министерства информации и коммуникаций.

«Делается это исходя их того, что именно МИК является главным координирующим органом по реализации программы «Цифровой Казахстан». А 80% проектов, развивающихся в рамках ПИТ, связаны с цифровизацией экономики и цифровым экспортом (...) АКФ «ПИТ» продолжит использовать законодательно закрепленные отчисления недропользователей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в размере 1% от их прибыли», - добавил вице-министр.

Он отметил, что сокращений кадров в связи с этим в Министерстве не планируется.

Напомним, на прошлой неделе Президент РК призвал Правительство критически рассмотреть имеющиеся специальные экономические зоны.

Анеля Касымова