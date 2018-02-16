9 тысяч сайтов заблокировали в 2017 году в Казахстане

В прошлом году порядка девяти тысяч сайтов, пропагандирующих терроризм, экстремизм, насилие и суицид, были закрыты. Об этом заявил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в ходе расширенного заседания коллегии МИК РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В прошлом году были закрыты около девяти тысяч сайтов, пропагандирующих терроризм, экстремизм, насилие и суицид. Уничтожено 230 тысяч подобных материалов», - сообщил Абаев.

Помимо этого он сообщил, что количество интернет-пользователей среди населения в ближайшем будущем будет увеличено до 78%.

«Также планируется увеличение доли местного содержания в IT-услугах до 26 процентов, создание не менее 200 стартап-компаний, поддерживаемых технопарками. В том числе не менее 33 стартапов пройдут акселерацию в технопарке Astana Hub», - сообщил Абаев.

Министр напомнил, что 7 февраля на базе Astana Hub была запущена первая инкубационная программа, в которую отобрали 14 лучших стартапов со всей страны. В этой связи Абаев поручил вице-министру Кайрату Балыкбаеву взять на строгий контроль исполнение всех мероприятий в рамках этих проектов.

Инга Селезнева