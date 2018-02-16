Новые назначения в четырех областных прокуратурах

Приказом Кайрата Кожамжарова от 16 февраля 2018 года произведены кадровые назначения.

Приказом Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 16 февраля 2018 года произведены кадровые назначения в Главной транспортной прокуратуре, прокуратурах Алматинской, Павлодарской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей, сообщает Zakon.kz.

С учетом практического опыта, руководящего стажа, а также нахождения в кадровом резерве органов прокуратуры первой категории выдвинуты на вышестоящие должности следующие сотрудники.

Первым заместителем Главного транспортного прокурора назначена советник юстиции Жазира Аликовна Нурлыбекова, 1979 года рождения. В органах прокуратуры стаж составляет свыше 15 лет, из них 8 лет - в Центральном аппарате Генеральной прокуратуры.

Трудовую деятельность начинала в органах прокуратуры Алматинской области. Выпускница Бостонского университета, штат Массачусетс (США) по международной программе «Болашак».

За высокие показатели в служебной деятельности неоднократно поощрялась ведомственными наградами.

Заместителем прокурора Алматинской области назначен старший советник юстиции Марат Серікұлы Тойжан, 1977 года рождения. В органах прокуратуры стаж составляет 20 лет, имеет достаточный опыт работы в Центральном аппарате Генеральной прокуратуры.

Работал на различных, в том числе руководящих должностях прокуратуры Мангистауской области. Кандидат юридических наук.

С 2006 по 2012 годы являлся прокурором Бейнеуского района и г.Жанаозен, с июня 2016 года – прокурор г.Актау Мангистауской области.

За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора Указом Главы государства награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

Заместителем прокурора Южно-Казахстанской области назначен старший советник юстиции Ержан Ергалиевич Булегенов, 1978 года рождения. В органах прокуратуры стаж составляет 18 лет, из них 3 года - в Центральном аппарате Генеральной прокуратуры.

Трудовую деятельность начал в прокуратуре г.Астаны. С 2009 по 2015 годы занимал должности прокурора района «Есиль» г.Астана и г.Кокшетау Акмолинской области. С 2015 года являлся прокурором г.Павлодар.

За достижения в надзорной деятельности награжден медалями «Жауынгерлік ерлігі үшін» и «Астананың 10 жылдығы».

Прокурором г.Актау Мангистауской области назначен советник юстиции Берік Жұмажанұлы Кұлмағамбет, 1981 года рождения. В органах прокуратуры стаж составляет 15 лет.

Проходил службу на различных, в том числе руководящих должностях в прокуратурах Алматинской области и г.Астаны. Имеет опыт работы в Генеральной прокуратуре.

С апреля 2015 года занимал должность Атырауского транспортного прокурор Главной транспортной прокуратуры.

Прокурором г.Павлодар назначен советник юстиции Айдос Турсынжанович Чорманов, 1978 года рождения.

В органах прокуратуры стаж составляет 17 лет, 11 лет проработал в Центральном аппарате Генеральной прокуратуры. По итогам последней аттестации выдвинут на вышестоящую должность.

Занимал различные, в том числе руководящие должности в прокуратуре г.Алматы и Генеральной прокуратуре.

Вновь назначенные сотрудники последовательно прошли все этапы прохождения службы в органах прокуратуры с низовых должностей.

Фото: газета "Литер"