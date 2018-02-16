Токмади в суде признал вину в убийстве банкира Татишева

В ходе процесса запланировано допросить свидетелей по делу и самого подсудимого.

Главное судебное разбирательство по делу об убийстве банкира Ержана Татишева проходит в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области, передает Zakon.kz.

На скамье подсудимых Муратхан Токмади. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Государственный обвинитель на заседании зачитал обвинительный акт. В ответ на вопрос судьи, признает ли Токмади вину в предъявленном ему обвинении, подсудимый ответил, что признает полностью.

В ходе процесса запланировано допросить свидетелей по делу и самого Токмади.

Напомним, председатель правления банка «ТуранАлем» Ержан Татишев был убит в 2004 году. Погибший вместе с Муратханом Токмади находился на охоте, преследовал хищников за рулем внедорожника. По данным следствия, в какой-то момент Татишев передал охотничье ружье Токмади.

По заключению экспертов, оружие самопроизвольно выстрелило в момент наезда автомобиля на кочку. Пуля попала банкиру в голову. Тогда дело было квалифицировано как «непреднамеренное убийство». Муратхана Токмади приговорили к одному году лишения свободы, однако по амнистии его вскоре освободили.

В 2017 году городским судом Алматы Токмади был осужден за вымогательство и незаконное хранение оружия на три года. В октябре того же года в эфире республиканского телеканала был показан документальный фильм «Звали его Мурка», Токмади признался в убийстве банкира Татишева.

По ходатайству прокуратуры приговор 13-летней давности был отменен, а дело возвращено на дорасследование.

фото: arnapress.kz