Tesla выпустила 300 тысяч электромобилей за все время своего существования. Об этом сказано в документе, направленном акционерам компании.

Вскоре держатели акций «Теслы» должны будут проголосовать за введение новой системы вознаграждений для Илона Маска, анонсированной в прошлом месяце. Она предполагает, что гендиректор будет получать опцион на 1% акций, но только при достижении компанией определенных показателей по доходам и прибыли. В письме к инвесторам сообщается, что из предыдущих 10 задач, поставленных перед Маском, он как руководитель добился исполнения девяти, и прохождение рубежа в 300 тысяч электрокаров – одна из них.

Согласно последнему финансовому отчету, в четвертом квартале 2017 года Tesla установила очередной рекорд, передав покупателям почти 30 тысяч машин. Всего за 12 месяцев было продано свыше 100 тысяч электромобилей.

Tesla стремится стать крупнейшим производителем электромобилей и, несмотря на медленный запуск Model 3, может заработать это звание в обозримом будущем. Сейчас лидером глобального рынка является Renault-Nissan-Mitsubishi: с момента появления оригинального Nissan Leaf в 2010 году и до конца 2017 года альянс продал 540 623 электромобилей. При этом в прошлом году он уже отстал от «Теслы», реализовав только 91 тысячу полностью электрических машин. Если же говорить об абсолютном лидерстве, никто пока не может сравниться с китайцами BYD, которые продали уже свыше 4,5 миллиона электромобилей.

Текст: Александр Орехов

Фото: Tesla

Via cartimes