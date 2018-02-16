В суде выступил охранник Татишева, находившийся рядом в момент убийства

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области идет слушание по делу об убийстве банкира Ержана Татишева. 16 февраля на процессе выступает сам подсудимый и свидетели, передает Zakon.kz.

Так, был допрошен личный охранник Татишева Сергей Козликин, находившийся рядом с ним в день убийства.

Козликин сообщил об обстоятельствах пребывания в июне прошлого года в Казахстане, где ему стало известно из СМИ о задержании МуратханаТокмади, с которым он знаком лично. При этом свидетель отметил, что он сомневается в случайности смерти Татишева, у которого он работал охранником.

Как стало известно из слов Козликина, в ходе следствия в 2004-2005 годах Токмади давил на него, чтобы он взял вину за убийство Татишева на себя. Также выступавший подробно описал обстоятельства, при которых погиб Татишев.

По словам свидетеля, они ехали на охоту в Toyota Land Cruiser 100. В салоне были Токмади, Татишев, Козликин был за рулем. По пути Татишев сменил Козликина за рулем, тот сел рядом с ним, а Токмади пересел назад.

В какой-то момент они увидели волков. Токмади выстрелил по ним из люка авто, но из-за тряски не попал. Далее Татишев дал указание зарядить картечью его ружье. Токмади взял из заднего кармана переднего пассажирского сиденья коробку с патронами и передал их Козликину. Высунув ружье из водительского окна, Татишев два раза выстрелил в сторону убегающего волка, но не попал. Тогда он попросил Токмади взять ружье и стрелять из люка.

Козликин видел, как Токмади принял у Татишева ружье. Но свидетель не может точно сказать, было ли оно на предохранителе. А через несколько секунд он услышал звук выстрела. Повернувшись к Татишеву, Козликин увидел, что тот падает на руль. Токмади сидел с ружьем в руках не за водительским сиденьем, а немного правее. Остановив машину, Козликин попытался оказать помощь Татишеву, но было уже поздно.

После остановки автомобиля Козликин предпринял меры для помощи Татишеву, однако было уже поздно.

Напомним, в Таразе судят Муратхана Токмади за убийство банкира Татишева. Ранее подсудимый признал вину.

фото: Sputnik Казахстан