В Алматы численность безработных составила 49,5 тысяч человек

В экономике города Алматы в 4 квартале 2017 года, были заняты 888,9 тыс. человек. Среди занятого населения численность наемных работников в указанном периоде составила 820,3 тыс. человек (92,3% от общего числа занятых).

По данным 4 квартала 2017 года из общего числа самостоятельно занятого населения доля продуктивно занятых составила 89,1%, непродуктивно занятых - 10,9%.

Численность безработных составила 49,5 тыс. человек, уровень безработицы - 5,3%.

* Данные итогов выборочного обследования занятости населения.

Безработные (согласно стандартам МОТ) - это лица, которые не имели доходного занятия (работы), активно его искали и были готовы приступить к нему.

Уровень безработицы - доля численности безработных в численности рабочей силы, измеренная в процентах.