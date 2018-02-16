Новый Mercedes-AMG G63 обзавёлся спецверсией Edition 1

На этот раз в распоряжении популярного издания Mercedes-Benz Passion blog оказались фотографии «заряженного» Mercedes-AMG G63 в «приветственной» версии Edition 1.

Как отмечает ресурс, по традиции, специальная версия внедорожника Mercedes-AMG G63 Edition 1 нового поколения будет доступна в течение первого года производства модели.

Судя по опубликованным фото, «заряженный» внедорожник Mercedes-AMG G63 Edition 1 нового поколения получил тёмное оформление экстерьера с контрастными красными акцентами. Отметим, что матовый чёрный кузов также контрастирует с тёмно-серым низом.

В оснащение «приветственного заряженного» внедорожника Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 модельного года входит набор уникальных 22-дюймовых «катков» чёрного цвета с красными акцентами, под которыми красуются красные тормозные суппорта.

Чёрная и красная тема экстерьера находит продолжение в салоне высокопроизводительного автомобиля. Например, здесь имеются уникальные сиденья с обшивкой тёмной кожи и красными вставками. Кроме этого, в салоне есть вставки из тонированного углеродного волокна и металлические акценты.

Напомним, «заряженный» Гелендваген Mercedes-AMG G63 нового поколения был официально рассекречен несколько дней назад. Автомобиль питается от модернизированного двигателя 4.0 V8, который способен генерировать 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Трансмиссия – 9-диапазонный «автомат». Тип привода – полный.

Новый Mercedes-AMG G63 способен «выстреливать» с нуля до первой сотни за 4,4 секунды. Максимальная скорость – 137 миль в час (220 км/ч) или 149 миль в час (240 км/ч) с дополнительным пакетом AMG Driver.

Via livecars