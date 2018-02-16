Важную должность в прокуратуре получила выпускница "Болашака"
Она стала первым заместителем главного транспортного прокурора.
Первым заместителем главного транспортного прокурора назначена советник юстиции Жазира Аликовна Нурлыбекова, 1979 года рождения,сообщает Zakon.kz.
В органах прокуратуры стаж составляет свыше 15 лет, из них 8 лет - в Центральном аппарате Генеральной прокуратуры.
Трудовую деятельность начинала в органах прокуратуры Алматинской области. Выпускница Бостонского университета, штат Массачусетс (США) по международной программе «Болашак».
За высокие показатели в служебной деятельности неоднократно поощрялась ведомственными наградами.
Напомним, приказом Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 16 февраля 2018 года произведены кадровые назначения в главной транспортной прокуратуре, прокуратурах Алматинской, Павлодарской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей.
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