Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Важную должность в прокуратуре получила выпускница "Болашака"

16 февраля 2018, 14:05

Она стала первым заместителем главного транспортного прокурора.

Первым заместителем главного транспортного прокурора назначена советник юстиции Жазира Аликовна Нурлыбекова, 1979 года рождения,сообщает Zakon.kz.

В органах прокуратуры стаж составляет свыше 15 лет, из них 8 лет - в Центральном аппарате Генеральной прокуратуры.

Трудовую деятельность начинала в органах прокуратуры Алматинской области. Выпускница Бостонского университета, штат Массачусетс (США) по международной программе «Болашак».

За высокие показатели в служебной деятельности неоднократно поощрялась ведомственными наградами.

Напомним, приказом Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 16 февраля 2018 года произведены кадровые назначения в главной транспортной прокуратуре, прокуратурах Алматинской, Павлодарской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...