Куда движется казахстанский футбол. Джаксыбеков провел совещание

В офисе Казахстанской Федерации Футбола состоялось рабочее совещание Адильбека Джаксыбекова с коллективом федерации. Об этом сообщается на странице КФФ в Facebook, передает Zakon.kz.

Руководители департаментов подробно доложили о текущем положении дел в казахстанском футболе, рассказали как об уже реализованных проектах, так и имеющихся планах. В ходе совещания были конкретизированы текущие задачи федерации.

Прежде всего, КФФ необходимо определиться с наиболее достойным кандидатом на пост тренера Национальной сборной. Команда уже в ближайшее время должна начать подготовку к выступлению в Лиге наций УЕФА. 23 и 26 марта запланированы первые в этом году товарищеские матчи со сборными Венгрии и Болгарии.

"В стратегическом плане должна быть активизирована работа по развитию массового футбола. Необходимо создавать условия для увеличения числа играющих в футбол, стимулировать общественный интерес к игре. Массовый спорт имеет решающее значение для воспитания здоровой нации", - говорится в сообщении КФФ.

Акцентировано внимание на реализации программы развития детско-юношеского футбола. В кратчайшие сроки должна пройти проверка региональных футбольных центров на соответствие требованиям программы. В случае необходимости, будут вноситься необходимые коррективы в тренировочный и образовательный процесс. Должен быть расширен региональный охват школ, в которых преподаются "уроки футбола". Эта работа проводится федерацией совместно с Министерством образования и науки РК.

Следующая задача – провести ревизию футбольной инфраструктуры региональных футбольных федераций. КФФ совместно с руководителями регионов должна начать процесс постепенной модернизации полей и стадионов. Цель этой работы - привести их в соответствие с современными международными стандартами.

"Важным направлением является развитие Чемпионата среди команд Премьер-лиги. Необходимо повышать доверие клубов к отечественным тренерским кадрам, увеличивать игровую практику молодых казахстанских футболистов, улучшать систему судейства, в том числе это касается дисциплины арбитров, уровня их физической и профессиональной подготовки", - отмечается в сообщении.

Также будет изучен вопрос создания в Астане медико-реабилитационного центра для спортсменов.

Фото: Facebook.