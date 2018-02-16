ЗКО занимает лидирующие позиции в строительстве и МСБ

Сегодня аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов провел отчетную встречу перед населением области, ознакомив собравшихся с социально-экономическим развитием региона за 2017 год и представив планы на текущий.

В ходе встречи аким области подробно остановился на развитии сектора МСБ. Как стало известно из доклада, доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте достигла 42 %. Наблюдается ежегодная динамика роста на 1,5-2 %.

Отметим, что по данному показателю регион на втором месте после столицы. Глава государства поставил задачу к 2050 году довести долю МСБ в структуре ВВП до 50 % и ЗКО стремительными темпами выполняет поставленную задач. Только за прошлый год количество субъектов МСБ выросло на 2,5 % и составило 37,1 тысяча единиц, что в свою очередь повлекло за собой рост количества занятых в этом секторе граждан на 5 тысяч, и теперь их численность достигла 112 тысяч.

Это является прямым доказательством того, что люди поняли все преимущества работы в секторе МСБ и активно вовлекаются в этот процесс, улучшая тем самым свое благосостояние и положительно влияя на экономические показатели региона и страны в целом. К тому же активизации в сфере малого и среднего бизнеса способствует всесторонняя государственная поддержка как начинающих, так и действующих предпринимателей. Только за прошлый год было поддержано 184 проекта на общую сумму 21 млрд. тенге. А объем выпущенной продукции достиг 1 трлн. Тенге, показав рост на 10,5 % по сравнению с прошлым отчетным периодом.

Западно-Казахстанская область занимает лидирующие позиции и в сфере строительства жилья. Только по программе «Нұрлы жер» региону было выделено свыше 14 млрд. тенге.

- По принятой Президентом программе "Нұрлы жер" за год было построено 13 многоэтажных домов в областном центре, 1 многоквартирный дом в городе Аксае и 188 одноэтажных домов в 8 районах области. Более полутора тысячи семей получили собственное жилье, за последние два года 3 тысячи семей обрели крышу над головой. В том числе 700 семей детей-сирот, ветеранов, инвалидов и других социально уязвленных категорий граждан, - рассказал аким ЗКО А. Кульгинов.