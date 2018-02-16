В ЮКО реализуют 6 проектов по производству альтернативной электроэнергии

Одной из задач, поставленных Главой государства является выработка электроэнергии естественным путем. В связи с этим, используя природные ресурсы Южно-Казахстанской области, будут реализованы 6 проектов по производству альтернативной электроэнергии, мощностью 207,3 МВт. Об этом глава региона сообщил в ходе отчетной встречи перед населением о проведенных работах за 2017 год, передает пресс-служба акима ЮКО.

«Одно из приоритетных направлений - реализация возобновляемых источников энергии за счет поддержки инвесторов. В связи с этим, в Толебийском районе начнется строительство малой гидроэлектростанции «Кенес», мощностью 2,5МВт, двух гидроэлектростанций в Сарыагашском районе, общей мощностью 5 МВт, а также солнечной электростанции в селе «Жылга», мощностью 20 МВт. Эти электростанции являются первыми в мире проектами в сфере железнодорожного транспорта, производящие электроэнергию из энергии солнца. Кроме того, вблизи города Жетысай планируется строительство солнечной электростанции. На реализацию проекта выделено 10,7 га земли, мощность составит 4,8 МВт. Вместе с тем, солнечные электростанции возведут в Байдибекском районе на 40 МВт и в Отырарском районе мощностью 135 МВТ», - сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, глава региона отметил, что в настоящее время ведется строительство 13 объектов электроснабжения в интересах создания благоприятных условий для развития производства и обеспечения населения необходимой инфраструктурой. В результате, жители 686 населенных пунктов области будут обеспечены качественной электроэнергией.

Помимо этого, аким сообщил о реализации 39 проектов в сфере обеспечения населения чистой питьевой водой, строительстве новых водопроводов в 13 населенных пунктах, где полностью отсутствует водопровод. Таким образом, количество населенных пунктов, обеспеченных водой, достигнет 636.

Как стало известно, на отчетной встрече в сфере обеспечения природным газом в области планируется начать строительство 67 объектов. В результате, 42 населённых пунктов или 60,3 тысячи жителей будут обеспечены природным газом. В целом, голубым топливом будут охвачены 386 населенных пунктов или 46,2 процента жителей.